FYNG gamescom 2023: Verfolgt mit uns die Opening Night Live und entdeckt die neuesten Spiele!

0:31 FYNG gamescom 2023 - Unser großes Live-Event im August mit vielen neuen Spielen

Während die E3 auch dieses Jahr wieder ganz ausblieb, öffnet die gamescom dafür auch 2023 wieder ihre Pforten. Fünf Tage lang können Privatpersonen in den Messehallen die neuesten Spiele zocken, Bühnenshows erleben sowie Gleichgesinnte und Stars treffen. Zeitgleich sind wir von GamePro, GameStar und MeinMMO auch wieder live dabei, digital als auch auf der Messe selbst.

So zaubern wir euch vom 22. bis 27. August mit unserem FYNG-Programm (Find Your Next Game) das gamescom-Erlebnis auf den heimischen Bildschirm. Euch erwarten neben bandheiße News und Previews auch Analysen, Video-Talks, exklusives Material über unser Format FYNG Premiere und natürlich Live-Berichterstattungen. Verfolgt mit uns zusammen Shows wie die Opening Night Live, um ja nichts zu verpassen.

All das findet in unseren Twitch-Livestreams auf Monsters and Explosions (MAX) statt, aber auch auf unseren Webseiten findet ihr viele Artikel und Videos rund um die gamescom 2023.

FYNG gamescom 2023 – Das kommende Programm

Hier findet ihr unser aktuell geplantes Streaming-Programm, das von Dienstag bis Samstag läuft. Je nach Infolage kann sich der Ablauf spontan ändern.

Durch das Streaming-Programm begleiten euch unsere Hosts Julius, Daniel, Lennard, Ann-Kathrin und Paul, die aus dem Studio in München live senden. Mit dabei sind außerdem unsere Kolleg*innen, die teils live von der gamescom in Köln berichten. Außerdem sprechen wir mit Entwickler*innen über ihre neuesten Spiele.

Erlebt FYNG gamescom 2023 auf GamePro

Die gamescom 2023 findet auch in zahlreichen Artikeln auf GamePro.de statt:

Stattet ihr der Messe dieses Jahr persönlich einen Besuch in Köln ab, oder verfolgt ihr die gamescom 2023 lieber digital über unser Find Your Next Game-Programm? Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten und was erwartet ihr von der Opening Night Live? Schreibt es uns in die Kommentare!