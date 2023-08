gamescom 2023: Unruhestifter stürmt die Bühne, stört Starfield-Präsentation und fragt: 'Was ist mit GTA 6?'

Die Opening Night Live-Show der gamescom 2023 war noch nicht lang im Gang, da kam dieser Troll auf die Bühne.

Geoff Keighley wurde gestern Abend bei der Opening Night Live-Show auf der gamescom 2023-Bühne durch einen Störer unterbrochen. Dieser Mensch hatte es irgendwie geschafft, in die Nähe des Mikrofons zu gelangen, um dort dann unverständliches Zeug zu faseln, das sich um GTA 6 und Bill Clinton drehte.

Glücklicherweise wurde er dann direkt wieder entfernt. Hinterlassen hat er einen sichtlich genervten Moderator.

gamescom 2023: Opening Night Live wird durch nervigen GTA 6-Flitzer unterbrochen

Was genau ist passiert? Gestern Abend hat die Opening Night Live-Show zur gamescom 2023 stattgefunden. Eigentlich wollte Geoff Keighley gerade über Starfield sprechen, als er plötzlich von einem Typen unterbrochen wurde, der dort auf der Bühne eigentlich überhaupt nichts zu suchen hatte. Der Flitzer versuchte, etwas ins Mikrofon zu sprechen.

Das hat er gesagt: So richtig gut geklappt hat das nicht und das Gesagte war nur schwer zu verstehen, aber es hat sich offenbar um GTA 6 gedreht. Möglicherweise hat dieser Troll gesagt, Bill Clinton wolle GTA 6 spielen. Dass hier Bill Clinton erwähnt wird, könnte als eine Anspielung auf den berühmten Störenfried bei den Game Awards 2022 gedacht gewesen sein.

So reagiert Geoff Keighley: Sichtlich genervt und vor allem enttäuscht. Er erklärt direkt im Anschluss an die Störung, dass er es wirklich schade finde, dass jemand sich so verhalte. Es sei eine so spezielle, besondere Nacht für Spiele-Entwickler*innen und bei der Opening Night Live sollen Spiele gefeiert werden.

Hier könnt ihr euch die Aktion im Video ansehen:

Nicht zum ersten Mal: Kurioserweise handelt es sich bei dem GTA 6-Troll um keinen Unbekannten. Genau dieselbe Person ist nämlich auch schon 2021 live bei Pro7 im Fernsehen aufgetaucht. Dort hat er bei Schlag den Star den Moderatoren Elton ebenfalls nach GTA 6 gefragt:

Auch bei stern TV und zuletzt vor wenigen Tagen bei der Sendung Doppelpass ist er dreist vor die Kamera gerannt, um nach GTA 6 zu fragen:

Kein Spaß: Auch wenn viele Menschen das Ganze wahrscheinlich als harmlosen Scherz abtun, handelt es sich dabei um ein enormes Sicherheitsrisiko. Das einzig Gute an der Aktion ist dementsprechend, dass es zeigt, wie unzureichend die Sicherheitsvorkehrungen bei der gamescom 2023-Show waren und dass dort dringend nachgebessert werden muss. Gut, dass dieser Typ nichts Schlimmeres im Sinn hatte.

Was sagt ihr zu so einer Aktion? Wie hat euch die Opening Night Live Show gestern sonst so gefallen?