Die nächste gamescom-Absage: Auch Sony ist 2024 nicht dabei

Kein Astro Bot auf der gamescom 2024: Sony hat die Teilnahme an der Messe abgesagt.

Knapp zwei Monate vor dem Start der gamescom in Köln hat ein namhafter Aussteller seine Teilnahme an dem Event abgesagt. Wie gameswirtschaft.de berichtet, wird Sony Interactive und damit PlayStation nicht auf der Messe vertreten sein.

In einem knappen Statement seitens Sony heißt es demnach:

"Sony Interactive hat derzeit keine Pläne, bei der Gamescom 2024 auszustellen." Gameswirtschaft

Keine wirkliche Überraschung

Wer also in der Hoffnung auf die gamescom fahren wollte, kurz vor dem Release bereits Hand an das vielversprechende Astro Bot legen zu können, muss zumindest diesen Punkt von der möglicherweise geplanten Bucket List streichen.

Auch für die wahrscheinlich nur noch zaghaften Hoffnungen, Sony könnte im Rahmen der Messe eine PS5 Pro vorstellen – möglicherweise im Rahmen der Opening Night Live – ist die Absage ein herber Dämpfer. Laut gameswirtschaft ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Sony möglicherweise kleinere Aktionen rund um die Messe plant.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sony der gamescom fern bleibt. Schon in den vergangenen beiden Jahren hatte PlayStation keinen gamescom-Auftritt gehabt, eine komplette Überraschung ist die Absage also nicht.

Auch Nintendo ist nicht in Köln

Die gamescom-Absage von Sony ist die zweite prominente. Bereits vor zwei Monaten hatte Nintendo bekannt gegeben, nicht an der Messe in Köln teilzunehmen – nach "sorgfältiger Abwägung", wie es damals hieß.

Von den drei großen Konsolenherstellern kommt also nur noch Microsoft mit der Xbox für einen gamescom-Aufritt in Betracht. Hier steht eine offizielle Zu- bzw. Absage allerdings noch aus.

Die gamescom findet dieses Jahr vom 21. bis 25. August 2024 statt, Tickets für die Messe können bereits erworben werden.

Das Konzept bleibt dabei unangetastet: In mehreren Hallen könnt ihr Spiele ausprobieren, Präsentationen beiwohnen, Merchandise kaufen, Influencer treffen oder an diversen Wettbewerben und Aktionen teilnehmen. Zum Start der gamescom wird es zudem wieder eine Opening Night Live mit Gastgeber und Produzent Geoff Keighley geben.