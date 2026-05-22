Disney Dreamlight Valley enthüllt 2 neue Charaktere: Dieses Helden-Duo zieht bald in euer Traumtal ein

Entwickler Gameloft hat die nächsten beiden kostenlosen Disney-Charaktere enthüllt.

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Maximilian Franke
22.05.2026 | 09:50 Uhr

Wie ihr sicher bereits geahnt habt, kommt ein griechischer Held zu Disney Dreamlight Valley. Wie ihr sicher bereits geahnt habt, kommt ein griechischer Held zu Disney Dreamlight Valley.

In wenigen Wochen erscheint für Disney Dreamlight Valley das nächste kostenlose Update. Diesmal gibt es wieder zwei neue Charaktere für euer Dorf, und jetzt wissen wir auch ganz genau, wer uns erwartet.

Ein Held und sein Mentor

Machen wir es kurz: Hercules und Philoctetes werden bald bei euch einziehen. Eine große Überraschung ist das nicht, immerhin war schon in der offiziellen Roadmap zu sehen, dass es ins antike Griechenland geht.

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Enthüllt wurden die beiden wie immer erstmal mit einem Bildpost, das die jeweiligen Silhouetten zeigt. Die sind in diesem Fall aber schon sehr eindeutig zu entschlüsseln.

Hercules und Phil sind damit die ersten Figuren aus der Heldengeschichte, die für alle zugänglich werden. Bösewicht Hades ist zwar schon im Spiel, allerdings war er der Antagonist des kostenpflichtigen DLCs The Storybook Vale.

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Wie schalte ich die beiden frei?

Die Devs haben auch verraten, dass die zwei in einem neuen Reich auf uns warten. Ihr müsst also im Traumschloss eine neue Tür nach Griechenland öffnen.

Das kostet bis zu 15.000 Dreamlight, abhängig davon, wie viele Portale ihr bereits aufgeschlossen habt. Bis zum Release habt ihr noch etwas Zeit zum Sparen.

Wann erscheint das Hercules-Update?

Es gibt noch keinen offiziellen Release-Termin, allerdings endet der aktuelle Pocahontas-Sternenpfad am 02. Juni 2026. Neue Updates erscheinen in der Regel an einem kurz darauffolgenden Mittwoch.

Ihr könnt also am 03. oder 10. Juni 2026 mit einer Veröffentlichung rechnen, zumindest falls Gameloft nicht vom gewohnten Muster abweicht.

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Was sagt die Community?

Während sich viele Fans vor allem auf Hercules freuen, war es schon relativ absehbar, dass der Titelheld des Zeichentrick-Abenteuers von 1997 auf’s Cover schafft.

Bei der Wahl von Philoctetes sieht es etwas anders aus, denn Meg, die Partnerin von Hercules, hätte sich als Charakter ebenfalls gut in Disney Dreamlight Valley gemacht (via Reddit).

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die wortgewandte Heldin womöglich später ins Spiel kommt, aber das ist derzeit reine Spekulation.

“Tja, RIP für alle, die auf Megara anstelle von Philoctetes gehofft hatten. Falls es hilft, ich glaube zu 99% sie wird in der nächsten oder übernächsten Erweiterung auftauchen, jetzt da sie [Gameloft] fast keine Disney-Prinzessinen mehr übrig haben”

An diesem Gedanken von Hawk1113 ist durchaus was dran. Letztlich wissen wir aktuell aber nichts Genaueres und müssen einfach abwarten, wie das Entwicklerteam zukünftig mit Meg umgeht.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Hercules-Update oder hättet ihr euch lieber andere Charaktere gewünscht?

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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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