Neues Sonderheft zu Diablo 4: Wir treten dem Lord of Hatred entgegen mit weltexklusiven Waffen!

Die Malediven, die griechische Ägäis, Hawaii – alles wunderbar erholsame Inselwelten. Genau so eine könnte auch Skovos sein, die Heimat der Amazonen im Diablo-Universum. Doch in Diablo 4: Lord of Hatred macht der altbekannte Bösewicht Mephisto Schluss mit dem Idyll und stürzt ganz Sanktuario ins Verderben. Es sei denn, es stellen sich ihm mutige Helden entgegen, gewappnet mit unserer Black Edition und zwei ganz besonderen, weltexklusiven Waffen!

Heilige und Hexenmeister

Die Stars in Lord of Hatred sind – neben Mephisto und der mittlerweile gar nicht mehr so bösen Lilith – natürlich die beiden neuen Heldenklassen, Paladin und Hexenmeister. Für beide Recken findet ihr in unserem Sonderheft jede Menge Guides und Tipps. Wir helfen euch, den richtigen Build für euren Spielstil zu finden und verraten, welche Ausrüstung perfekt dazu passt.

Das heißt natürlich nicht, dass wir den Rest der Heldenriege vernachlässigen! Egal ob ihr mit Barbar, Zauberer oder einer der anderen Klassen ins Feld zieht: Wir haben klasse (haha) Builds und Ausrüstungstipps für euch parat, angepasst an die vielen Neuerungen und Verbesserungen, die Diablo 4 seit seinem Erscheinen bekommen hat.

Schrauben, Bauen, Schmieden

Wer als Diablo-Held nicht gerade Monster filetiert, feilt an seiner Ausrüstung. Schließlich bietet das Spiel – und erst recht die Erweiterung Lord of Hatred – schier unendliche Möglichkeiten. Egal ob Alchemie, Schmiedekunst, Okkultismus oder der gute alte Horadrim-Würfel, wir greifen euch mit kompetenten Crafting-Tipps unter die Arme, damit ihr optimal ausgerüstet antretet. Das ist vor allem für das neu gestaltete Endgame wichtig, für das wir natürlich ebenfalls kompetente Guides liefern.

Apropos Ausrüstung: Exklusiv für Käufer unserer Black Edition gibt’s zwei ganz besondere Gegenstände! Paladine freuen sich über einen schlagkräftigen Hammer Stalactite’s Crush (den lokalisierten Titel kennen wir noch nicht), der den Gegnern mit Schmackes heimleuchtet. Hexenmeister dagegen greifen zum deutlich eleganteren Dolch Piercing Oculus, der jedoch nicht minder tödlich wirkt. Beide Waffen gibt es weltexklusiv nur bei uns, sie sind auch in keinem Ingame-Store zu kaufen!

Nie mehr verlaufen!

Natürlich war das noch lange nicht alles, was unsere Black Edition zu Diablo 4: Lord of Hatred zu bieten hat. Da wäre zum Beispiel das umfangreiche Kartenmaterial zu allen bisherigen und neuen Regionen. Der neuen Region Skovos widmen wir sogar eine komplette Seite unseres XXL-Posters. Wir erklären die neuen Beutefilter, übersetzen die Bedeutung der Monster-Affixe und dröseln für Einsteiger ins Diablo-Universum (und vergessliche Spieler wie mich) die komplizierte Hintergrundgeschichte auf. Speziell für die gibt’s sogar noch mal einen extra Recap-Artikel, damit ihr euch von Anfang an auch ohne Vorkenntnisse zurechtfindet.

Unsere große GameStar Black Edition zu Diablo 4: Lord of Hatred bringt euch das volle Infopaket. Unter anderem bekommt ihr:

148 Seiten zu Blizzards Action-Rollenspiel-Hit

coole Builds für Paladin, Hexenmeister und alle anderen Klassen

detaillierte Karten für die Reise durch Sanktuario

Crafting-Tipps: mit uns zum Meister-Handwerker

legendäre Ausrüstung dank Horadrim-Würfel

XXL-Doppelposter mit Artwork und Karte der neuen Region

exklusive Goodies: Hammer und Dolch für Paladin bzw. Hexenmeister

Das Heft gibt’s ab dem 22. Mai 2026 am Kiosk sowie natürlich im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr jedoch das Sonderheft-Epaper bereits pünktlich zum Release des Spiels am 28.4.2026 oder maximal ein paar Tage darauf im Email-Postfach. Das gedruckte Heft kommt dann etwas später, für Vorbesteller aber auf jeden Fall vor dem Kiosk-Termin. Nur darin sind dann auch die Codes für die exklusiven Waffen zu finden.

Das große GameStar-Sonderheft zu Diablo 4: Lord of Hatred – jetzt gleich bestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!