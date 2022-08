Beim gamescom Community-Abenteuer könnt ihr Quests lösen und euch Belohnungen sichern

Habt ihr Lust auf ein Spiel im Rahmen der gamescom? Mit EPIX bietet die Messe euch ein Community-Abenteuer, bei dem ihr online oder auch vor Ort Aufgaben lösen, Punkte sammeln, euch mit anderen messen und Belohnungen abstauben könnt.

So funktioniert das Abenteuer

Was genau bedeutet "Community-Abenteuer"? Auf der gamescom-Webseite findet ihr künftig sieben Kapitel, die euch eine Geschichte erzählen. Das erste Kapitel ist am 1. August online gegangen. In die Story eingebunden sind verschiedene Quests, also Aufgaben, die es zu lösen gilt. Die erste Quest fordert euch beispielsweise dazu auf, den Imposter im "Explore"-Bereich der Website zu enttarnen, indem ihr ihn anklickt. Das Abenteuer soll sowohl rein online als auch auf dem Messegelände gespielt werden können.

In der Geschichte geht es darum, dem Helden EPI zu helfen, den Vault der gamescom vor einem Bösewicht zu beschützen, der die Schatzkammer plündern und die gesamte Messe verhindern will (keine Sorge - natürlich nur in der fiktiven Story). Die gamescom-Community soll als Spezialeinheit zur Rettung antreten.

Wie funktioniert das Ganze und was gibt's dafür? Für das Lösen der Aufgaben erhaltet ihr Punkte und levelt. Ihr könnt euch dann mit anderen Spielenden in einer Rangliste vergleichen und erhaltet zudem als Quest-Belohnung (digitale) Individualisierungs-Items für euer Profil, darunter beispielsweise Avatars. Außerdem ist angekündigt, dass die gamescom-Partner Preise zur Verfügung stellen werden. Für das Erreichen von Level 3 ist aktuell in der Rewards-Section der Seite ein Key für die Closed Beta des MMORPGs Fractured Online gelistet.

Mehr Infos zur gamescom 2022:

Das Community-Abenteuer fand 2021 zum ersten Mal statt. Im Gegensatz zum Konzept im letzten Jahr, bei dem die Mitglieder sich alle gemeinsam an den Herausforderungen versucht haben, kämpfen dieses Jahr alle für sich alleine.

Wie gefällt euch diese Challenge im Rahmen der gamescom? Seid ihr dabei?