Gaming an den Weihnachtstagen: Aktuelle PS5-Highlights mit Razer-Gear zocken

Die Weihnachtszeit ist stets eine ganz spezielle Zeit im Jahr. Es wird wesentlich früher dunkel, draußen ist es in der Regel sehr kalt und viele Menschen nutzen diese Jahreszeit, um sich mit den Liebsten zu treffen und sich mehr den eigenen Bedürfnissen zu widmen. Es ist zudem eine Zeit im Jahr, in der man sich dem vielleicht schönsten Hobby zuwenden kann -Gaming.

In den eigenen, warmen vier Wänden lassen sich dann tolle Spiele aus dem Jahr nachholen oder zusammen mit anderen im Multiplayer einige Schlachten schlagen. Für alle PS5-Fans gibt es dabei zwei Gaming-Produkte von Razer, die ihr Spielerlebnis perfektionieren.

Um welches Gear geht es? Wer ein optimales Spielerlebnis mit der PS5 möchte, sollte sich die folgenden Wireless-Produkte genauer anschauen.

Der Profi-Controller Wolverine V2 Pro

Das haptische Headset Kaira Pro HyperSpeed

Mit diesen beiden Geräten erreicht ihr ein neues Level an Kontrolle und Immersion.

Der Wolverine V2 Pro - Top-Controller für E-Sport-Profis

Wer gerne im Multiplayer und E-Sport unterwegs ist, wird an den freien Weihnachtstagen nicht an Spielen wie FIFA 24, Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare 3 oder Mortal Kombat 1 vorbeikommen. Um die beste Leistung abzurufen, hilft der Razer Wolverine V2 Pro mit nützlichen Funktionen und Zusatztasten.

Ein besonderes Feature des Controllers ist Razer™ HyperTrigger. Dabei lassen sich die Trigger-Tasten vom wohlüberlegten Abdrücken über den vollen Tastenhub, nützlich z.B. beim Beschleunigen bei Rennspielen wie Gran Turismo 7, auf blitzschnelle Klicks umschalten, nützlich für Shooter wie Call of Duty: Modern Warfare 3, da ihr die Schusstaste schneller hintereinander drücken könnt.

Zudems kommt der Controller mit Razer’s Mecha-Tactile-Aktionstasten, die dank eines kürzeren Tastenhubs noch schneller Auslösen, und 6 weiteren, frei programmierbaren Tasten. Das ist ideal, um sonst eher schwer zu erreichende Tasten besser zu nutzen und so bestimmte Aktionen im Spiel schneller auszuführen.

Das empfiehlt sich zum Beispiel für das Werfen von Granaten in Shootern oder den schnellen Waffenwechsel. Auch komplexe Kombos, wie in Mortal Kombat, könnt ihr so effektiver ausführen. Gerade die Möglichkeit der zusätzlichen Tasten und der wechselbaren Sticks hebt den Controller vom Standard-DualSense-Controller ab.

Fazit: Der Wolverine V2 Pro ist ein Controller, der für Profi-E-Sportler*innen entwickelt wurde und daher lässt er keine Wünsche offen. Das Gamepad bietet euch eine hochwertige Verarbeitung und extrem präzise Auslöser und Sticks.

Darüber hinaus lässt sich das Pad an eure Bedürfnisse anpassen, also beispielsweise an Rennspiele, Fighting Games oder Shooter.

Wenn ihr also einen rundum gelungenen Wireless-Controller sucht, mit dem ihr alle Games auf höchstem Niveau zocken könnt, dann greift zum Wolverine V2 Pro und komplettiert euer ideales Gaming-Setup an der PS5.

Das Kaira Pro HyperSpeed - Haptisches Headset für optimale Immersion

Diesen Sound müsst ihr erlebt haben: Sound macht in Spielen eine Menge aus. Sei es, um die Position des Gegners optimal zu bestimmen oder um möglichst tief in die Spielwelt einzutauchen: Ohne ein gutes Audiogerät wird das nichts. Doch das kabellose Kaira Pro HyperSpeed bietet hier noch viel mehr als nur glasklare Klänge und ein starkes Mikrofon.

Mit dem Kaira Pro HyperSpeed bekommt ihr die HyperSense-Technologie. Diese ermöglicht ein völlig neues Level der Immersion im Spiel. Das Headset verwandelt in Echtzeit Audio-Signale in Vibrationen und sorgt so über die Ohrmuscheln für ein taktiles Feedback. So dröhnen Explosionen besonders hart und Schüsse pfeifen euch derart intensiv um die Ohren, dass ihr euch wirklich in einem wilden Feuergefecht wähnt.

Das kommt vor allem in Single-Player-Games, die von vornherein Wert auf Immersion legen, besonders deutlich rüber. Wenn ihr mit dem Kaira Pro auf den Ohren durch die Straßen von Night City in Cyberpunk 2077 cruist, euch als Spider-Man durch New York hangelt oder als Meuchler in Assassins Creed Mirage unterwegs seid - mit der HyperSene-Technologie seid ihr wahrlich mitten im Geschehen.

Gerade hochdramatische Szenen, wie eine Schießerei oder ein Bosskampf, sind so richtig nah fühlbar und jagen euren Adrenalinspiegel in die Höhe. Davon profitieren auch brachiale Shooter, wie beispielsweise Doom Eternal, das ihr danach nie wieder mit herkömmlichen Headsets erleben wollt.

Fazit: Das Kaira Pro HyperSpeed ist schon an und für sich ein starkes Wireless-Headset, das Profi-Ansprüchen gerecht wird. Es bietet glasklaren Klang, lange Akkulaufzeit und hohen Tragekomfort. Doch durch das HyperSense-Feature wird das Headset noch viel besser und bietet ein immersives Erlebnis, das ihr einfach gespürt haben müsst.

Mit den beiden Geräten Wolverine V2 Pro sowie dem Kaira Pro HyperSpeed seid ihr über die Feiertage und auch darüber hinaus bestens aufgestellt und komplettiert euer Konsolensetup und ein Höchstmaß an Kontrolle und Immersion.

Mit dem Gamepad meistert ihr sowohl wilde Schießereien in Call of Duty als auch packende Rennen in Gran Turismo oder tödliche Zweikämpfe in Mortal Kombat. Und all das kommt dank der verbesserten Immersion durch das Kaira-Headset noch besser rüber. Holt euch also die starke Razer-Hardware und erlebt Gaming über Weihnachten auf einem neuen Level.