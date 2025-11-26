  • Anzeige

Das beste Gaming-Headset, das ich je hatte, ist beim Amazon Black Friday ein absolutes Schnäppchen!

Corsair Virtuoso MAX Wireless endlich mal so richtig günstig im Angebot: Meine Gaming-Headset-Empfehlung ist jetzt massiv reduziert beim Amazon Black Friday!

Simon Berger, GameStar Deals
26.11.2025 | 15:41 Uhr


zum Shop

Beim Amazon Black Friday gibts das Corsair Virtuoso Max Wireless jetzt zum stark reduzierten Angebotspreis! Beim Amazon Black Friday gibt's das Corsair Virtuoso Max Wireless jetzt zum stark reduzierten Angebotspreis!

Viele Headsets klingen nach großen Versprechen, liefern am Ende aber eher Durchschnitt. Beim Corsair Virtuoso Max Wireless ist das absolute Gegenteil der Fall. Ich trage es mittlerweile jeden Tag und sogar jetzt gerade, während ich diesen Text hier schreibe – und ehrlich, das Teil haut einfach rein. Besonders spannend: Amazon haut es gerade mächtig reduziert im Black-Friday-Angebot raus!

Schnappt euch das Corsair Virtuoso Max Wireless beim Amazon Black Friday!

Corsair Virtuoso Max Wireless: Das beste Gaming-Headset, das je auf meinem Kopf thronte!

Perfekt für Battlefield 6, Arc Raiders und Co: Mit Dolby-Atmos-Klang seid ihr mitten im Spiel statt nur davor! Perfekt für Battlefield 6, Arc Raiders und Co: Mit Dolby-Atmos-Klang seid ihr mitten im Spiel statt nur davor!

Eure Games klingen schon gut? Wartet ab, bis ihr sie mit dem Corsair Virtuoso Max Wireless spielt. Die 50-mm-Graphen-Treiber haben’s wirklich drauf: glasklare Höhen, warme Mitten und ein Bass, der nicht einfach nur brummt, sondern richtig präzise reinknallt. Damit entgeht euch kein einziges Geräusch – egal ob das leise Knistern einer Fackel tief im Dungeon oder ein Heli, der in der Ferne über Wake Island anfliegt.

Und dann kommt noch Dolby Atmos oben drauf – und das hebt das Ganze wirklich auf ein anderes Level. Der Surround-Sound packt euch direkt ins Geschehen. Schritte hinter euch? Eine Explosion schräg links oben? Ihr hört sofort, wo’s herkommt. In Shootern ist das ein mega Vorteil, aber auch Story-Games fühlen sich damit deutlich intensiver an. Ihr sitzt damit quasi mitten im Spiel.

Sichert euch das Corsair Virtuoso Max Wireless beim Amazon Black Friday!

Maximaler Fokus dank aktiver Geräuschunterdrückung

Störende Hintergrundgeräusche? Nicht mit dem Corsair Virtuoso Max Wireless. Die aktive Geräuschunterdrückung hält euch den Kopf und Rücken frei – selbst wenn’s um euch herum mal lauter wird. Gerade PC-Lüfter oder ein brummendes Netzteil unterm Tisch werden ordentlich ausgeblendet, sodass ihr komplett im Sound versinken könnt, ohne ständig rausgerissen zu werden.

Leise außen, laut innen: Die aktive Geräuschunterdrückung des Corsair Virtuoso Max Wireless macht’s möglich. Leise außen, laut innen: Die aktive Geräuschunterdrückung des Corsair Virtuoso Max Wireless macht’s möglich.

Luxus-Headset jetzt massiv reduziert beim Amazon Black Friday

Wenn ihr ein kabelloses Gaming-Headset sucht, das nicht nur verspricht, sondern wirklich abliefert, landet ihr hier einen echten Volltreffer. Das Corsair Virtuoso Max Wireless bringt starken Sound, eine lange Akkulaufzeit, hohen Tragekomfort und effizientes Noise Cancelling mit. Die Mischung aus Dolby Atmos, Graphen-Treibern und ANC ist zu diesem Preis schon fast frech gut!

Holt euch das Corsair Virtuoso Max Wireless beim Amazon Black Friday!

Noch mehr Angebote von Corsair beim Amazon Black Friday:

Werft einen Blick auf alle Corsair-Angebote beim Amazon Black Friday!
Weitere aktuelle Deals
Das Remake zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten kostet am Black Friday nur noch knapp die Hälfte!
von Elias Mohr
97 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS2-Spiele ist zurück – PS5-Remake jetzt zum Top-Preis im Black-Friday-Angebot sichern!
von GamePro Deals
Dieses Korea-Tablet gilt als das beste Android-Tablet jemals! Da staunt sogar die Konkurrenz aus China bei diesem Hammerpreis
von GamePro Deals

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 9 Minuten

Das Remake zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten kostet am Black Friday nur noch knapp die Hälfte!

vor einer Stunde

Das beste Gaming-Headset, das ich je hatte, ist beim Amazon Black Friday ein absolutes Schnäppchen!

vor 2 Stunden

97 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS2-Spiele ist zurück – PS5-Remake jetzt zum Top-Preis im Black-Friday-Angebot sichern!

vor 3 Stunden

Dieses Korea-Tablet gilt als das beste Android-Tablet jemals! Da staunt sogar die Konkurrenz aus China bei diesem Hammerpreis

vor 3 Stunden

Mein persönliches Spiel des Jahres ist beim Amazon Black Friday ein absolutes Schnäppchen: So muss Couch-Koop sein!
mehr anzeigen