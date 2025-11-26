Das Remake zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten kostet am Black Friday nur noch knapp die Hälfte!

Für viele Spieler zählt dieser RPG-Klassiker auch noch nach Jahren zu dem Besten, was Videospiele je hervorgebracht haben. Entsprechend hoch waren die Anforderungen an das Remake, und die wurden nicht enttäuscht.

Elias Mohr, GamePro Deals
26.11.2025 | 16:52 Uhr


Hier wird das Wort Fantasy-Welt tatsächlich noch ernst genommen, denn das Worldbuilding ist einfach genial. Hier wird das Wort Fantasy-Welt tatsächlich noch ernst genommen, denn das Worldbuilding ist einfach genial.

Kaum ein Spiel hat so viele Fans, die der Spiele-Reihe über Jahrzehnte hinweg die Treue halten. Und lange hatten diese Fans nur einen Wunsch: Gebt uns endlich ein modernes Remake dieses Meisterwerks. Schließlich wurde ihnen dieser Wunsch erfüllt, und das sogar noch größer und besser, als sie es jemals vorzustellen gewagt hatten. Und das Beste: Diesen Traum für die PS5 bekommt ihr am Black Friday fast schon lächerlich günstig.

Holt euch das RPG-Remake jetzt im Angebot bei Amazon

Viel mehr als nur eine hübschere Grafik

Die Rede ist von Final Fantasy VII Rebirth, dem zweiten Teil der Remake-Trilogie von Square Enix, mit dem sie dem alten Klassiker für die Playstation 1 neues Leben einhauchen. Ja, richtig gehört: Rebirth ist der zweite von insgesamt drei Teilen des Remakes. Teil 1 ist auf Amazon gerade nicht zu haben und wirkte auch eher wie ein Prolog zum eigentlichen Spiel. An Teil drei wird gerade noch fleißig gearbeitet, weshalb ich es für kein Problem halte, einfach mit Final Fantasy VII Rebirth in das Remake zu starten.

Die neue Grafik sieht bildschön aus und passt mehr als gut in die neue Spielewelt. Die neue Grafik sieht bildschön aus und passt mehr als gut in die neue Spielewelt.

Euch erwartet hier schließlich eine gigantische Open World mit zig verschiedenen Bereichen, die im Remake auch wesentlich größer sind als im Original, in der gut und gerne bis zu 100 Stunden verbringen könnt. Natürlich hat auch die Grafik ein ordentliches Upgrade verpasst bekommen, aber eben auch alles drumherum. Inklusive das Kampfsystem, welches jetzt schneller und dynamischer ist. Außerdem bieten die neuen Kombo-Attacken mehr Varianz und ermutigen euch dazu, euren eigenen Spielstil zu finden und zu etablieren.

Gönnt euch Final Fantasy VII Rebirth im Angebot

90 Punkte im Gamepro-Test und über 40% Rabatt am Black Friday

Final Fantasy VII Rebirth ist ein mehr als nur gelungenes Remake: Es hat das alte Spiel genommen, aufpoliert, größer gemacht, Schwächen ausgebessert und extrem gut modernisiert, ohne seine alten Stärken aus dem Blickfeld zu verlieren. Das ist auch das Fazit unseres Tests, in dem wir stolze 90 Punkte für das Remake vergeben haben.

Unser Test
Final Fantasy 7: Rebirth im Test - Das Remake, auf das wir gewartet haben
von Stephan Zielke
Final Fantasy 7: Rebirth im Test - Das Remake, auf das wir gewartet haben

Wer das Remake bisher noch nicht gespielt hat, der sollte jetzt am Black Friday unbedingt zuschlagen, denn auf Amazon könnt ihr euch das Spiel für die Playstation 5 mit über 40% Rabatt sichern, jedoch sind solche Angebote erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft, ihr solltet euch also lieber etwas sputen.

Seid schnell und sichert euch das Spiel für die PS5
