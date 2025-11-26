Vater zockt mit seinem Kind jahrelang auf der PS2, weil er sich keine PS3 leisten kann – jetzt schenkt ihm das erwachsene Kind endlich eine PS4 Pro

Videospiele und Filme waren hier immer das verbindende Element zwischen Vater und Nachwuchs.

Habt ihr auch Kindheitserinnerungen an gemeinsame Zockstunden mit euren Eltern? Welche Spiele und Plattformen kommen euch da sofort in den Sinn? Bei einem Reddit-User ist es Metal Slug auf der PS2, eine PS3 konnte sich der Vater nämlich früher nicht leisten. Ein Konsolen-Geschenk lässt jetzt die Erinnerungen aufleben.

Gamer teilt ein Bild vom Konsolen-Geschenk an den Vater

Reddit-User Piyush3000 berichtet in einem Post:

Wir konnten uns keine PS3 leisten, aber Metal Slug auf der PS zocken, hat meinen Vater und mich verbunden. Heute habe ich ihm eine PS4 Pro geschenkt.

Zum Bild des Vaters, der im Anzug vor dem Bildschirm sitzt und konzentriert zockt, merkt ein User an: "Ich liebe alles an dem Bild und dem wundervollen Gefühl, dass du hier teilst." Eine andere Person findet, der Vater sehe aus, als tauche er voll ins Spiel ein.

Piyush3000 erklärt, sein Vater könne sich beim Zocken perfekt entspannen, da er einem sehr anstrengenden Job nachgehe. Er verrät dazu, dass sein Vater Anwalt sei, was bei einigen Leuten in den Kommentaren Skepsis auslöst, da der Job sofort mit einem hohen Einkommen in Verbindung gebracht wird.

Allerdings wissen wir nicht, ob der Gaming-Dad zu PS3-Zeiten schon Anwalt war oder vielleicht noch in der teuren Ausbildung steckte, beziehungsweise die Schulden davon abzahlen musste, wie einige andere User zu bedenken geben. Außerdem gibt es natürlich nicht nur die erfolgreichen Star-Anwälte der Superreichen aus den typischen US-Serien und wir kennen die Lebenssituation der Familie nicht.

Womöglich hätte der Vater sich die PS4 Pro auch inzwischen selbst kaufen können. Wie eine Person bemerkt, zählt hier vielmehr die Geste und dass die beiden Erinnerungen wieder aufleben lassen. Piyush3000 berichtet, dass die beiden früher sehr viel Zeit gemeinsam mit Filmen und Videospielen verbracht haben.

Eine Person scherzt: "Bekommt ein Upgrade von PS2 auf PS4, spielt immer noch Metal Slug. Das passt zur PC Kultur, bei der das Setup verbessert wird, nur um wieder Skyrim zu spielen." Ein anderer User hält dagegen: "Ist das nicht der wohltuende Teil von alldem? Slug ist keine großartige Wahl in diesem Beispiel, es ist DIE Wahl. Außerdem: Wer liebt Slug nicht?"

Jedenfalls hat der Zocker-Papa jetzt ganz neue Möglichkeiten und wer weiß, ob die beiden nicht noch weitere Spielereihen für sich entdecken.

Berichtet uns gerne von euren ganz eigenen Zock-Erinnerungen mit euren Eltern. Oder haben eure Eltern kein Interesse an Videospielen?