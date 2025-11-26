PS5-Spieler kauft beliebten Open World-Kracher bei großem Online-Händler und bekommt gefälschte Version des Spiels zugeschickt

Die Disk von Horizon Zero Dawn Remastered schaut auf den ersten Blick gut aus. (Quelle: Reddit, doublerancor)

Da hat man sich einen echten Schnapper online bestellt, knibbelt die Plastikfolie der PS5-Spielehülle ab, um zu zocken – und dann die große Ernüchterung. Was jüngst einem Spieler passiert ist, der sich das Remaster von Horizon Zero Dawn im Online-Shop von Target gekauft hat, ist wahrlich keine Seltenheit.

PS5-Spiel kam in versiegelter Hülle

Wie Redditor doublerancor berichtet, hatte die Disc bereits bei der Ankunft lose in der Hülle gelegen. Auch der Grund, warum er sofort nachschauen wollte, ob dadurch eventuell Kratzer auf der Rückseite der Blu-ray entstanden sind.

Dass Discs bei der Lieferung schon locker in der Hülle herumfliegen, ist keine Seltenheit – wer bereits Spiele online gekauft hat, kennt das Problem.

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Beim Umdrehen der Disc wird jedoch schnell klar, was das eigentliche Problem ist: Statt einer Blu-ray, grüßt hier lediglich eine CD.

Dass es sich beim Horizon Zero Dawn Remastered um eine offensichtliche Fälschung handelt, wird jedoch auch beim Blick aufs Cover mehr als deutlich:

"Das Etikett auf der Vorderseite war ziemlich überzeugend, bis man es genauer betrachtet und feststellt, dass es verschwommen ist und nicht perfekt ausgerichtet ist. Die Verpackung war keine schlecht gemachte Schrumpffolie und schien echt zu sein, daher bin ich mir nicht sicher, wie das passieren konnte."

Keine Seltenheit beim Online-Kauf

Ob bei Target oder beispielsweise beim Amazon Marketplace, wer bei Shops von Drittanbietern kauft, hat immer das Restrisiko, über einen gefälschten Artikel zu stolpern.

So schreibt auch ein weiterer Redditor unter dem Beitrag:

"Ich habe letztes Jahr bei Target ein Spiel bestellt, das leer war. Die Verpackung war versiegelt. Sie wollten meine Rücksendung nicht annehmen. Es war ein ziemliches Durcheinander, bis ich mein Geld zurückbekommen habe."

Wie ist eure Erfahrung bei Online-Käufen von Amazon Marketplace oder ähnlichen Shops und habt ihr auch schon mal eine Fake-Version zugeschickt bekommen?