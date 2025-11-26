40.000 LEGO-Fans feiern ein Kunstwerk, das auf den ersten Blick gar nicht nach einem LEGO-Bauwerk aussieht "Das ist die beeindruckendste Kreation, die ich bisher gesehen habe"

Ein LEGO-Baumeister überrascht uns mit einem beeindruckenden Baumbart-MOC, das unglaublich organisch aussieht.

Kevin Itzinger
26.11.2025 | 19:05 Uhr

Dieses Baumbart-Design ist wirklich beeindruckend. Dieses Baumbart-Design ist wirklich beeindruckend.

Schon oft haben wir über ausgefallene LEGO-MOCs (My Own Creation) berichtet, die offizielle Modelle und Sets in den Schatten stellen. Heute möchten wir euch einen Entwurf zeigen, bei dem wir zweimal hinschauen mussten, um zu erkennen, dass er aus Klemmbausteinen besteht.

Baumbart aus Herr der Ringe wird zum LEGO-Modell

Ungefähr 4.500 Teile hat Baumeister BenA_87 verbaut, um seine 70 cm große Version vom legendären Ent Baumbart aus dem Herrn der Ringe zu erstellen. Diese präsentiert er im Lego-Subreddit und begeistert damit tausende Fans.

Das Besondere am Modell: Es wirkt sehr organisch und imitiert den natürlichen Look des Holzwesens hervorragend. Baumbart sieht in seiner LEGO-Variante nicht etwa "blockig" und starr aus, wie wir es von den meisten Sets gewohnt sind.

Aber schaut am besten selbst:

Wie auf den Bildern zu sehen, ist sogar das Gesicht von Baumbart ziemlich gut gelungen. Erreicht hat BenA_87 das, indem er fast ausschließlich Teile aus den Botancial-Sets von LEGO nutzte, die viele passende Steine beinhalten. Das macht das MOC und die verwendeten Techniken aber nicht weniger beeindruckend.

Die Community zeigt sich entsprechend begeistert und in vielen Kommentaren wird der Wunsch laut, dass BenA_87 das Modell doch im LEGO-Ideas-Programm unterbringen soll. Dort werden aber wohl keine Entwürfe angenommen, die auf Lizenzen beruhen, welche bereits beim dänischen Unternehmen im Sortiment sind.

Immerhin möchte der Baumeister gerne eine Anleitung für das Modell erstellen, damit Interessierte Baumbart daheim nachbauen können. Ob das etwas wird, steht aber noch in den Sternen und dürfte zumindest etwas dauern.

BenA_78 ist nämlich ehrlich und schreibt "but please don't hold your breath", was im Deutschen so viel bedeutet, wie "Mach dir keine Hoffnung" oder "darauf kannst du lange warten". Wenn ihr den Ent also für zu Hause haben wollt, müsst ihr also Geduld haben – oder selbst kreativ werden.

Wie findet ihr den Entwurf und habt ihr selbst schon mal etwas gebaut, das auf den ersten Blick gar nicht so sehr nach einem typischen LEGO-Modell aussah? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

