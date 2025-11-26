Nintendo hat versehentlich ein Exclusive auch auf dem PC spielbar gemacht - und das auch noch in einer ganz besonderen Version

Das 2001 für den GameCube erschienene Spiel lässt sich auch heute noch auf dem PC starten.

Jonas Herrmann
26.11.2025 | 19:31 Uhr

Pikmin hat erst 2023 einen neuen Ableger erhalten.

In den vergangenen Jahren hat die Pikmin-Reihe ein richtiges Comeback gefeiert. Ab 2020 kamen die ersten drei Teile auf die Nintendo Switch, 2023 erschien mit Pikmin 4 sogar ein komplett neuer Ableger. Auf dem PC ist die Reihe offiziell nie gelandet, ein Teil lässt sich dort aber tatsächlich spielen.

Nintendo vergisst wohl einfach die PC-Dateien auf der Disc

Das allererste Pikmin ist im Jahr 2001 in Nordamerika und 2002 auch in Japan und Europa exklusiv für den Nintendo GameCube erschienen. Das innovative Spielkonzept stammt vom Mario-Schöpfer und Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto.

Video starten 10:53 Pikmin 4 - Test-Video zum knuffigen Strategiespiel für die Switch

Im Spiel geht es darum, in der Rolle des Astronauten Captain Olimar, der auf einem fremden Planeten abgestürzt ist, das eigene Raumschiff zu reparieren. Hilfe bekommt Olimar dabei von den Pikmin, kleine Wesen, die verschiedene Befehle ausüben können.

Die Reihe lässt sich dadurch nicht wirklich in ein Genre einordnen, im Grunde geht es darum, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten der Pikmin in einer 3D-Umgebung verschiedene Rätsel zu lösen und so die verteilten Raumschiffkomponenten wiederzufinden.

Auch auf dem PC spielbar: Pikmin ist, wie alle anderen Serienteile auch, exklusiv für die Nintendo-Plattformen erschienen. Tatsächlich hat Nintendo aber offenbar vergessen, eine "Windows Executable"-Datei aus den Spieldaten zu entfernen, bevor diese vervielfältigt wurden (via The Cutting Room).

Dadurch kann Pikmin, mit ein bisschen Spielerei, tatsächlich auch heute noch auf PCs gestartet werden. Es handelt sich dabei sogar um eine besondere Entwickler-Version des Spiels, die mit einer Reihe von Debugging-Tools ausgestattet ist.

Wirklich angenehm spielen lässt sich Pikmin auf diese Weise allerdings nicht. Viele Elemente werden nicht richtig dargestellt, es gibt keine Speicheroption und manche Spielelemente funktionieren schlicht nicht. Dafür können die Levels frei gewählt werden und es gibt eine Reihe von Befehlen, mit denen herumgespielt werden kann.

Die beste Lösung, Pikmin zu spielen, ist und bleibt daher wohl die Nintendo Switch-Version, die 2023 erschienen ist. Oder eben das Original mit einem GameCube, falls ihr so einen noch zuhause herumstehen habt.

Wusstet ihr, dass Pikmin auch auf dem PC funktioniert? Habt ihr die Reihe schon gespielt?

