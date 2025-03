Spieler findet heraus, dass seine Tante eine riesige Gaming-Sammlung zu Hause hat - Sie ist 59 und zockt seit den 80ern

Die Sammlung der Tante kann sich wirklich sehen lassen. (Bild: Desert_Walker267 auf Reddit)

Auch wenn Videospiele als Hobby in den vergangenen 20 Jahren stark an Popularität und Bedeutung gewonnen haben, gab es natürlich auch schon lange davor passionierte Gaming-Fans.

Wer vor den 80er-Jahren geboren ist, hat zudem das Glück, nahezu alle wichtigen Meilensteine und Entwicklungen der Branche live miterlebt zu haben. Die Sammlung der Tante eines Spielers stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

Tante sammelt seit fast 50 Jahren Spiele

Darum geht's: Im PlayStation-Subreddit hat der User mit dem Namen Desert_Walker267 kürzlich einen Post abgesetzt. Darin schreibt er, dass er gerade erst herausgefunden hat, dass seine Tante ein ganzes "Gaming-Archiv" in ihrem Haus hat.

Der Post enthält zwei Bilder, die einen Teil der Sammlung und darüber hinaus ein ganz besonders wertvolles Spiel zeigen. Ihr könnt sie euch hier anschauen:

Er schreibt in den Kommentaren zudem, dass die Tante 59 Jahre alt ist und seit den frühen 1980er-Jahren zockt und Spiele sammelt. Scheinbar hat sie auch jede Heimkonsole direkt zum Release gekauft und die Bilder zeigen nur einen Bruchteil der ganzen Sammlung.

In den Kommentaren gibt es viel Anerkennung für die Tante, die nahezu ihr ganzes Leben mit Videospielen verbracht hat.

Zudem weisen auch mehrere User auf verschiedene Spiele hin, die obendrein mittlerweile ziemlich wertvoll sind. Alleine Kuon und Rule of Rose sind zusammen über 1000 US-Dollar wert. Dazu kommen auch noch verschiedene Silent-Hill-Spiele und mehr.

Da es sich nur um einen Teil der Sammlung vor allem mit PS2-Spielen handelt, ist es durchaus vorstellbar, dass sich noch deutlich wertvollere Schätze im "Archiv" befinden. Gerade originalverpackte Nintendo-Titel aus den 1980er-Jahren können heutzutage ein kleines Vermögen einbringen.

Überraschenderweise gibt der User übrigens an, dass die Kinder der Tante selbst gar kein Interesse an Videospielen hätten. Was also mal aus der Sammlung wird, ist noch unklar.

Habt ihr auch noch alte Spiele von früher? Was sind eure wertvollsten Sammlerstücke?