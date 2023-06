Gaming-TV günstig bei Amazon: LG 4K Smart TV mit HDMI 2.1 für PS5 im Angebot schnappen

Bei Amazon gibt's jetzt einen tollen Gaming-TV mit 120Hz und HDMI 2.1 günstig im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade einige 4K Smart TVs von LG günstiger bekommen. Darunter befindet sich zum Beispiel der LG QNED819QA, der gerade fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Version mit 55 Zoll kostet jetzt nur noch 672,26€ (UVP: 1299€). Laut Vergleichsplattformen wie Idealo war dieses Modell bislang noch nie so günstig zu bekommen.

Der Amazon Sale mit LG-TVs läuft theoretisch noch bis zum 2. Juli. Die Preise einzelner Angebote können sich aber jederzeit ändern. Außerdem könnte der Fernseher natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein. Deshalb empfehlen wir, besser nicht bis kurz vor Schluss der Aktion zu warten.

Was bietet der LG QNED819QA?

Der LG QNED819QA ist durch 120Hz und HDMI 2.1 sehr gut für PS5 und Xbox Series X geeignet.

Toll fürs Gaming: Der LG QNED819QA gehört zu LGs günstigsten 4K Smart TVs aus 2022, die ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 bieten. Mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X ist dadurch Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR und ALLM werden unterstützt. Durch Letzteres schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit gut 5 ms sehr niedrig aus. Insgesamt bekommt ihr also einen tollen Gaming-TV.

Solide Mittelklasse: Bei der Bildqualität gehört der LG QNED819QA zur Mittelklasse. Er verbindet Quantum Dots wie bei den QLED-TVs von Samsung mit der hauseigenen NanoCell-Technik und sorgt so für bessere Farbdarstellung. Der Kontrast ist durch das IPS-Display allerdings eher niedrig, obwohl Local Dimming die Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen verbessert. Dafür ist der Fernseher aber auch weniger blickwinkelabhängig als viele andere Modelle seiner Preisklasse.

Mehr über den LG QNED819QA und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, könnt ihr in unserer großen Kaufberatung mit den besten Gaming-Fernsehern erfahren:

