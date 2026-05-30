Pokémon-Fan nimmt die Game Boy Kamera mit ins Pokémon Fossilien-Museum und schießt die coolsten Fotos

In dem Museum werden Fossil-Pokémon direkt neben Dino-Fossilien aus der echten Welt ausgestellt.

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Jonas Herrmann
30.05.2026 | 08:32 Uhr

Die Bilder sind pixelig, aber auch richtig cool. (Bild: CookieDudeShow auf Reddit) Die Bilder sind pixelig, aber auch richtig cool. (Bild: CookieDudeShow auf Reddit)

In einem Museum in den USA gibt es derzeit eine Sonderausstellung mit Pokémon Fossilien, die zusammen mit echten Fossilien ausgestellt werden. Ein Nintendo-Fan hat das einzig richtige getan und die Ausstellung mit der Kamera des Game Boys festgehalten.

Pokémon Snap nur in echt

Das "Field Museum of Natural History" ist ein Naturkundemuseum in der Großstadt Chicago im US-amerikanischen Bundesstaat Illinois. Vor wenigen Tagen wurde dort die Sonderausstellung "Pokémon Fossil Museum" gestartet.

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Diese Ausstellung soll bis zum 11. April 2027 angeboten werden und verbindet die Welt der beliebten Nintendo-Spiele mit der Paläontologie. Besucher*innen können so laut der Website Fossil-Pokémon wie Monargoras oder Aeropteryx mit Fossilien aus der echten Welt, etwa von Sue dem Tyrannosaurus Rex, vergleichen.

Eine ziemlich coole Idee, die auch den Reddit-Nutzer "CookieDudeShow" angesprochen hat. Er hat die Ausstellung schon besucht und auf ganz besondere Art und Weise festgehalten. Wie der User in einem Post zeigt, hat er nämlich seine Game Boy Kamera mitgenommen und so stilechte Bilder gemacht.

Die Auflösung der Kamera ist mit 128 × 112 ziemlich niedrig, weshalb die Bilder einen ganz besonderen Pixellook bekommen. Zudem wird nur mit vier Graustufen gearbeitet, Farben gibt es sonst gar nicht. Die Bilder findet ihr hier in dem Post:

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Die Begeisterung in den Kommentaren ist natürlich groß. Die Verpixelung durch die Kamera verleiht den Pokémon einen richtigen "creepy Vibe", wie einer der User schreibt. Andere finden ebenfalls, dass der Stil der Bilder gut zu den Ausstellungsstücken passt.

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Einige der Monster sind nur schemenhaft zu erkennen, wodurch sie tatsächlich noch mysteriöser wirken, was ja zu den Fossil-Pokémon durchaus gut passt. Auch abseits davon sieht die Ausstellung wirklich cool aus. Die gezeigten Pokémon scheinen richtig groß zu sein und auch entsprechend detailliert gestaltet.

Würdet ihr die Pokémon Fossilien-Ausstellung besuchen, wenn ihr könntet? Habt ihr auch noch eine Game Boy Kamera zuhause?

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