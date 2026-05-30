Lennart Karl nimmt Videospiel-Koffer mit zur deutschen Nationalmannschaft - er kostet knapp 1000 Euro und wir haben ihn getestet

So sieht Lennart Karl in EA FC 26 aus.

Die Herren-Fußball-WM steht vor der Tür, und die Spieler bereiten sich darauf vor. Zur Anreise in das DFB-Camp bringt der Bayern-Spieler Lennart Karl einen kuriosen Koffer mit. Wer fleißig GamePro liest, weiß auch schon, was sich darin verbirgt: Wir haben den Koffer nämlich schon vor vier Jahren getestet.

Lennart Karl nimmt Konsolen-Koffer mit zur Fußball-WM

Ganz ehrlich: Wir würden zwar tendenziell eher auf Switch 2 oder Steam Deck setzen, aber insbesondere in Hotelzimmern und gemeinsam mit anderen macht natürlich auch so ein Koffer sehr viel Sinn. Man kann einfach besser zuschauen und vielleicht sogar die eine oder andere Runde im lokalen Multiplayer spielen.

7:34 EA FC 26: Gameplay Deep Dive stellt die spielerischen Anpassungen der diesjährigen Ausgabe im Detail vor

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Was Lennart Karl da mit sich herumschleppt, ist ein POGA-Koffer (hier sichtbar auf Insta). Das POGA steht wenig überraschend für Portable Gaming und in diesem Koffer befindet sich eine Videospiel-Konsole samt Controllern sowie obendrein auch noch ein im Koffer verbauter Bildschirm.

Im Hotelzimmer kann der Koffer einfach ausgeklappt und an den Strom angeschlossen werden und los geht's. Niemand muss mehr groß irgendwelche Kabel (außer dem Stromkabel) an den Fernseher anschließen oder so, es kann eigentlich sofort losgehen. Wenn die Konsole eure Heimkonsole ist, auch ganz ohne Internet.

Wir haben so einen Koffer schon im Jahr 2022 getestet, als die Coronavirus-Pandemie das Reisen weitestgehend noch verhindert hat:

Das Fazit unseres Tech-Gurus Chris war: Der Koffer ist nicht schlecht, aber der Bildschirm war die größte Schwachstelle. Es hat sich dabei allerdings um den POGA Pro für die Xbox Series S gehandelt, der mittlerweile schon ausverkauft ist.

Die gute Nachricht: Sowohl der POGA Sly für die Xbox Series X als auch der POGA Lux für die PS5 setzen auf IPS-Displays, die das größte Problem des Pro-TN-Panels ausmerzen. Ihr solltet mit diesen Varianten also keine Schwierigkeiten mit der Blickwinkelstabilität mehr haben.

Wer will, kann sogar nochmal ein paar Hundert Euro drauflegen und mit dem POGA Yez direkt in ein 4K-Display investieren. Wie viel Sinn so eine Auflösung bei dem doch recht bescheidenen Display und einer Größe von nur 27 Zoll macht, muss natürlich jeder für sich selbst wissen. In Bälde soll auch eine OLED-Variante veröffentlicht werden.

Welche Version der Bayern- und Nationalmannschaft-Spieler Lennart Karl in seinem Koffer hat, lässt sich so von außen natürlich nicht erkennen. Fest steht lediglich, dass er (oder wer auch immer den Koffer finanziert hat) noch einmal 100 Euro zusätzlich investiert hat, um ihn von außen mit einem Custom-Design zu verzieren.

Laut der Bild-Zeitung haben übrigens wohl noch diverse andere Fußballer und Sport-Stars so einen Koffer: Liverpool-Star Florian Wirtz besitzt anscheinend eine personalisierte Variante, aber auch Lamine Yamal, Neymar, Antoine Griezmann , Achraf Hakimi, Bruno Fernandes, Said El Mala oder der Darts-Spieler Michael van Gerwen.

Würdet ihr euch so einen Koffer zulegen oder eher auf Handhelds setzen?