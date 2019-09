Wer schon einmal einen Gears of War-Teil gespielt hat, weiß, dass die Kampagnen der Spiele in mehrere Akte mit unterschiedlichen Kapiteln aufgeteilt sind. Das ist auch in Gears 5 nicht anders, auch wenn das Spiel in der Mitte einen etwas offeneren Ansatz wählt. Nachfolgend findet ihr alle Akte und Kapitel in der Übersicht.

Alle Akte & Kapitel von Gears 5

Akt 1

Kapitel 1: Blinder Schuss

Kapitel 2: Diplomatie

Kapitel 3: So geht Krieg

Kapitel 4: Das Blatt wendet sich

Akt 2

Kapitel 1: Rekrutierungsoffensive

Kapitel 2: In die Wildnis

Kapitel 3: Kein Wald, nur lauter Bäume

Kapitel 4: Die Quelle allen Übels

Kapitel 5: Schmutzige Geheimnisse

Akt 3

Kapitel 1: Kampfgeist gefragt

Kapitel 2: Raketenplan

Kapitel 3: Montage erforderlich

Kapitel 4: Ein kleiner Schritt

Akt 4

Kapitel 1: Heimatfront

Kapitel 2: Der Niedergang

Spielzeit von Gears 5

Die Kampagne von Gears 5 gehört zu den längsten der Serie und übertrifft in Sachen Spielzeit auch Gears of War 4. Für den ersten Durchgang könnt ihr ungefähr 10 bis 12 Stunden einplanen, je nachdem, wie ausgiebig ihr unterwegs nach Komponenten oder Collectibles sucht oder ob und wie viele der Sekundärmissionen ihr macht.