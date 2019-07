Gears 5 soll in allen Bereichen das größte Spiel der Reihe werden

Gears 5 hat zwar einen kürzeren Titel als seine Gears of War-Vorgänger, aber in allen anderen Bereichen wollen die Entwickler von The Coalition ihr Franchise ordentlich erweitern. Der fünfte Teil soll, zumindest was den Umfang betrifft, das bisher größte Spiel der Reihe werden.

Gears 5: Alles wird größer

Das behauptet Multiplayer Design Director Ryan Cleven in einem Interview mit Game Informer. Neben der Anzahl der Spielmodi sollen auch die Inhalte der einzelnen Features gewachsen sein.

"Gears 5 ist das größte Gears of War bisher. Es hat die größte Kampagne die wie je gemacht haben, das größte PvE, was wir je gemacht haben und das größte PvP was wir je gemacht haben."

Das ist natürlich erstmal eine Aussage, die im Marketing nicht selten zu hören ist. Zumal neben dem Umfang auch die Qualität der Inhalte überzeugen muss. Ganz im Unrecht dürfte Cleven aber nicht sein. Immerhin krempelt Gears 5 einiges um.

Was ist neu für PvE und PvP?

Neu ist zum Beispiel der PvE-Modus Escape. Hier spielt ihr gemeinsam als Squad aus drei Soldaten und kämpft gegen den Schwarm. Das Gameplay ist dabei je nach gewähltem Charakter unterschiedlich. So könnt ihr zwischen Angriff, Support und Tank wählen, die ihre eigenen (ultimative) Fähigkeiten abstimmen müssen.

Daran schließt sich auch der neue Arcade-Modus an. Hier wählt ihr für PvP-Gefechte ebenfalls Charaktere mit ihren Fähigkeiten und Loadouts. Die Matches sind quasi eine einsteigerfreundliche Hero-Shooter-Variante. Arcade richtet sich an Spieler, die bisher auf Versus in Gears of War verzichtet haben.

Mehr eSports. Wie wichtig und groß die verschiedenen Multiplayer-Parts von Gears 5 werden sollen, zeigt sich auch darin, dass The Coalition große Pläne für die eSports-Szene hat. Neben einer Profi- und Amateur-Liga wurde auch der Escalation-Modus angepasst, um besser für eSport-Matches geeignet zu sein.

Über die Story von Gears 5 ist bisher noch nicht viel bekannt. Dieses Mal übernehmen wir die Rolle von Kait, die aus den Vorgängern als Nebencharakter bekannt ist. Der Escalation-Modus aus Gears of War 4 ist auch wieder mit dabei. Cleven hat an anderer Stelle auch ein wenig Licht auf das Fortschritt-System und Mikrotransaktionen in Gears 5 geworfen.

Gears 5 erscheint am 10. September für Xbox One und PC.