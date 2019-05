Gears 5 - Die "Stump" sind ein neuer Gegnertyp & ziemlich bizarr

Um den Xbox One-Shooter Gears 5 war es lange Zeit ziemlich ruhig. Doch aktuell merkt man, dass es auf die E3 zugeht, denn neben Gerüchten wie zum Cover und Release des Spiels ist jetzt auch eine neue offizielle Information zu Gears 5 aufgetaucht.

Und die hat es durchaus in sich, denn über den offiziellen Gears of War-Twitter-Account wurde eine neue Gegnersorte angeteasert.

Bizarrer Mix: Die hört auf den Namen "Stump" (auf deutsch also "Stumpf") und kommt schon in einem kleinen Teaser-GIF ziemlich bizarr rüber.

Die Stump scheinen aus einer Mischung aus organischem Material und Metall zu bestehen, sich mit mehreren tentakelartigen Beinen fortzubewegen und sind anscheinend auch in der Lage, sich als Stand-MG zu platzieren.

When you see a Stump, you take cover. Fast. #Gears5 pic.twitter.com/CVXDRfnCMR