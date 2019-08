Gears 5 - Preload, Server-Startzeit & Launch-Maps in der Übersicht

Anfang September erscheint endlich Gears 5 für die Xbox One. Der Launch ist wegen eines Vorabzugangs für Ultimate Edition-Käufer gestaffelt, Besitzer dieser Edition können entsprechend früher beginnen.

Dann startet Gears 5: Die Ultimate Edition-Spieler und Xbox Game Pass-Abonnenten können bereits am 5. September loslegen, der "normale" Release ist am 6. September.

Und weil viele Spieler bereits auf heißen Kohlen sitzen, haben Microsoft und Entwickler The Coalition nun die wichtigsten Infos zum Preload & Startzeiten der Server sowie den zum Launch verfügbaren Maps bekannt gegeben.

Alle Infos zum Gears 5-Start

Preload

Der Preload von Gears 5 kann ab sofort durchgeführt werden, dementsprechend können alle, die das Spiel digital vorbestellt haben oder jetzt noch kaufen, die erforderlichen Daten bereits auf ihre Festplatte laden, um direkt am Release-Tag losballern zu können.

Server-Start

Die Server für Gears 5 werden am 5. September freigeschaltet, also zu dem Zeitpunkt, an dem Ultimate Edition-Besitzer und Game Pass-Abonnenten ins Spiel dürfen. Eine genaue Uhrzeit gibt es noch nicht.

Diese Maps gibt es zum Release

Zum Launch habt ihr in Gears 5 die Wahl aus insgesamt 11 Maps - 7 für den Arena-Multiplayer-Modus und 4 für den neue Escape-Modus.

Arena

Asylum

Bunker

District

Exhibit

Icebound

Training Grounds

Vasgar

Escape

The Hive

The Descent

The Gauntlet

The Mines

Darüber hinaus wird es auch fünf Maps geben, die nicht in Matchmaking-Listen auftauchen, sondern ausschließlich privaten Spielen vorbehalten sind:

Dam

Forge

Foundation

Harbor

Reclaimed

Für die Zeit nach dem Release hat The Coalition bereits weitere Inhalte angekündigt, darunter auch neue Features wie einen Map-Editor. Sieht also alles danach aus, als erwarte uns mit Gears 5 ein dickes Paket.

Freut ihr euch auf Gears 5?