Mit Gears 5 erscheint am 10. September der nächste große Teil der Deckungs-Shooter-Reihe für die Xbox One und den PC. Es wird eines der letzten großen Microsoft-exklusiven Spiele für das System sein, denn bereits im nächsten Jahr steht der Launch der nächsten Xbox-Konsole "Scarlett" an.

Hintergrund

Das lässt den ein oder anderen bereits spekulieren, dass Gears 5 möglicherweise im nächsten Jahr noch einmal für die Scarlett veröffentlicht wird - möglicherweise mit ein paar optischen Verbesserungen, ähnlich wie etwa die Gears of War Ultimate Edition .

Genau auf diese Frage wurde auch Rod Fergusson, der Chef von Entwickler The Coalition, in einem Interview mit IGN angesprochen. Und seine Aussagen räumen die oben erwähnte Option definitiv nicht aus.

"Wir sind im Moment total auf Gears 5 auf der Xbox One-Konsolenfamilie fokussiert. Natürlich gibt es gewisse Vermutungen über manche Dinge, was wir machen könnten oder nicht, aber ich denke, es ist zu früh, darüber zu reden."

Diese Ausführungen macht es unserer Meinung nach nicht unwahrscheinlich, dass wir Gears 5 auf der Xbox Scarlett sehen werden.

Wenn nicht als Re-Release, dann zumindest als abwärtskompatibler Titel. Denn Microsoft hat während der E3 die Abwärtskompatibilität der Xbox Scarlett für alle Xbox-Generationen bestätigt. Auch wenn deren Umfang noch nicht genau bekannt ist, wäre es ein Wunder, wenn Geras 5 nicht in der Liste der abwärtskompatiblen Spiele auftauchen würde.