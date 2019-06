Gears 5 hat einen Release-Termin & neuen 3-Spieler-Koopmodus!

Gears 5 hat endlich einen Release-Termin! Außerdem könnt ihr etwas früheren Zugang bekommen, wenn ihr die Special Edition kauft. Natürlich ist das Spiel auch im Xbox Game Pass, der euch ebenfalls früheren Zugang gibt.

Im Juli gibt es eine Multiplayer-Beta. Außerdem wird das Spiel auf der Gamescom in Köln spielbar sein.

Gears 5 erscheint im September

Gears 5 kommt am 10. September in den Handel! Mit der Special Edition oder dem Xbox Game Pass gibt es vier Tage Vorabzugang. Dann geht es also schon am 6. September für euch los. Damit hat das Action-Spiel nun auch endlich ein konkretes Datum, auf das ihr euch vorbereiten könnt.

Escape-Koop für bis zu 3 Spieler

Neben dem Release-Termin gibt es auch die Ankündigung des neuen Modus "Escape". Dabei handelt es sich um einen Koop-Modus für euch und bis zu zwei weitere Freunde.

Und als Sahnehäubchen gibt es auch eine Crossover mit dem Terminator-Franchise. Wie das genau aussieht, erfahren wir sicher zu einem späteren Zeitpunkt.

Gears Pop für Mobile kommt bald

Ein weiterer Trailer hat das niedliche Strategie-Spiel Gears Pop näher vorgestellt, das auf der E3 2018 angekündigt wurde. Darin zu sehen sind die beliebten Pop-Sammelfiguren.

Die Charaktere mit den großen Köpfen kennt ihr von vielen anderen Film- und Spiele-Franchises als Merchandise. Einen Release-Termin hat das Mobile-Spiel für iOS und Android noch nicht. Ihr könnt es allerdings schon vorbestellen.

Gears 5 erscheint am 10. September für Xbox One.