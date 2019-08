Gears 5 - Endlich der erste Trailer zur Story-Kampagne

Auf der gamescom 2019 gab es endlich einen ersten Trailer zur Story-Kampagne von Gears 5. Nachdem Microsoft in einer Inside Xbox-Show heute bereits den Vorhang um den überarbeiteten Horde-Modus gelüftet hat, folgten kurze Zeit später auch Details zur Geschichte mit der neuen Protagonistin Kait.

In Gears 5 spielen wir nicht mehr Marcus Fenix, wie in den bisherigen Gears of War-Spielen. Stattdessen spielt die aus den Vorgängern bekannte Kait Diaz nun die erste Geige.

Nicht nur der große Krieg zählt

Der erste Story-Trailer stellt uns neben den bekannten Charakteren auch ein paar neue Gesichter vor. Uns erwarten nicht nur wieder brachiale Schießereien mit jeder Menge Blut, sondern gigantische Monster, Kite-Surfing-Passagen und Kettensägen-Gewehre.

Die Story besteht aus zwei großen Strängen. Zum einen wird die Geschichte nach Gears of War 4 im großen Rahmen fortgesetzt. Kait wird dementsprechend wieder mit Marcus zusammenarbeiten, um die Folgen aus den Ereignissen von Teil 4 einzudämmen.

Die Charakter-Entwicklung von Kait wird jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle einnehmen. Das geht auch aus dem Trailer hervor, in dem ihre Gedanken und Erinnerungen eine tragende Bedeutung zu haben scheinen.

Gears 5 erscheint am 10. September für Xbox One und PC.