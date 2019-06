Gears 5 wird laut Entwickler weder Season Pass noch Lootboxen haben

Der kommende Xbox One-Titel Gears 5 wird sowohl auf einen Season Pass als auch auf Lootboxen verzichten. Das hat Entwickler The Coalition in einem Blogpost auf der offiziellen Website zum Spiel mitgeteilt.

Demnach werden alle zukünftigen DLC-Multiplayerkarten kostenlos erhältlich sein und sowohl für Matchmaking-Partien als auch für private Matches zur Verfügung stehen. Außerdem fallen die "Gear Packs" weg, die in Gears of War 4 noch als Lootboxen fungiert hatten und diverse Items für den Multiplayer-Modus enthalten hatten.

Dennoch wird es auch in Gears 5 Möglichkeiten geben, an derartige Items zu kommen. The Coalition nennt das "Tour of Duty". Mit dem Abschluss von täglichen Herausforderungen und dem Sammeln von Medaillen steigert ihr nämlich einen Rang und kassiert dafür dann Inhalte, mit denen ihr zum Beispiel euren Multiplayer-Charakter anpassen könnt.

Supplies und Mikrotransaktionen

Außerdem lohnt es sich, lange im Multiplayer unterwegs zu sein. Denn je länger ihr spielt, desto mehr von den sogenannten "Supplies" werdet ihr kassieren, das sind kleine Sammlungen von mehreren ebenfalls kosmetischen Items.

Alle diese Items können nicht mit Echtgeld gekauft werden. Mikrotransaktionen gibt es in Gears 5 dennoch. Mit Echtgeld könnt ihr euch eine Premium-Währung (Eisen) kaufen, mit der ihr dann wiederum besondere kosmetische Items erwerbt. The Coalition verspricht hier: "Ihr bezahlt das, was ihr seht".

Gears 5 erscheint am 10. September 2019 für die Xbox One und den PC.