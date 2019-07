Gears 5 verbannt alle Zigaretten aus dem Spiel

Gears of War-Fans erinnern sich wohl noch an Charakter Michael Barrick, der ohne Glimmstängel im Mund kaum vorstellbar ist. Diese Szenen werden jedoch im kommenden Gears 5 der Vergangenheit angehören, da das Rauchen im Spiel ab sofort verboten ist.

Laut der Seite Variety hat sich Entwickler The Coalition nämlich mit der Anti-Smoking-Organisation Truth Initiative zusammengetan und das Rauchen aus dem Third Person-Shooter kurzerhand verbannt. Die hatten zuvor Bedenken zur Thematik bei Microsoft geäußert.

In Gears 5 bleibt die Zigarette aus

Chefentwickler Rod Fergusson von The Coalition äußerte sich wie folgt zum Rauchverbot im Interview mit Variety:

"Ich habe aus erster Hand den zerstörerischen Einfluss von Zigaretten miterlebt. Es war mir immer wichtig, dass das Rauchen nie im Fokus des Storytelling steht und in Gears of War nicht glorifiziert wird. "

Der CEO von Truth Initiative Robin Koval hat sich zudem an Microsoft gewandt, um in Gears 5 ein Statement an andere Entwickler zu setzen.

"Wir sind hoffnungsvoll, dass diese Entscheidung andere Entwickler und Veranstalter ermutigen wird, zukünftig ebenfalls auf das Rauchen zu verzichten. "

Als Gegenstück dient beispielsweise das Spin-Off der Yakuza-Reihe Judgment. Hier ist das Rauchen sogar Bestandteil des Gameplays und wichtig, um an relevante Information zu gelangen.

