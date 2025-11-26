Das Action-Adventure Where Winds Meet ist gerade erst erschienen, begeistert bereits Millionen von Spieler*innen – und probiert neue Dinge aus, wenn es um Charakterinteraktionen geht. Denn einige NPCs im Spiel werden von KI-Chatbots gesteuert und reagieren dynamisch auf eure Dialoge.
Das führt zu spannenden, aber auch unfreiwillig komischen Momenten – und dazu, dass sie sich erstaunlich leicht manipulieren lassen.
Erfolg durch die Solid Snake-Methode
Im Reddit-Forum zu Where Winds Meet zeigt User Hakkix, wie er dem NPC "Barn Rat" scheinbar geholfen hat – allein durch das Wiederholen von dessen letzten Worten als Frage. Ein Trick, den Fans sofort mit Solid Snakes typischem Gesprächsstil verbinden.
Barn Rat bittet eigentlich darum, einen geeigneten Lagerort für Getreide zu finden. Hakkix beantwortet jede Aussage einfach mit einer Frage, die er aus den letzten paar Worten des NPC formt.
Das Ergebnis: Der NPC bedankt sich überschwänglich – obwohl Hakkix ihm nicht ein einziges Mal tatsächlich sagt, wohin das Getreide soll. Und Belohnungen gibt’s obendrauf für seine "einfühlsamen" Antworten.
KI liebt Klammern – und lässt sich damit noch leichter austricksen
Andere Spieler melden ähnliche Erfahrungen. Besonders beliebt: Roleplay in Klammern, so wie es die NPCs selbst nutzen.
Link zum Reddit-Inhalt
Für das Beispiel oben hätte also schon ein simples "(zeigt ihm den perfekten Ort zum Lagern)"
gereicht.
Ob dieser Ort existiert? Völlig egal. Die KI glaubt’s – und schüttet Belohnungen aus. Manchmal funktionieren sogar völlig absurde "Lösungen". Ein Spieler berichtet:
Er traf einen NPC, der Probleme mit seinen Angestellten hatte – und überzeugte ihn, dass die Lösung sei, sich von seiner Frau zu trennen.
Ein anderer NPC suchte verzweifelt einen Bambushain. Nach endlosen Beschwerden reichte ein einziger Satz: "Wer genug Energie zum Meckern hat, hat auch genug Energie, weiterzusuchen."
Der NPC war sofort zufrieden.
Ein interessanter Ansatz, der Potenzial hat
Where Winds Meet wagt sich an eine Stelle, die viele Entwickler lieber meiden. Denn für viele Spieler*innen ist KI im Gaming mehr rotes Tuch als Feature.
Doch Chatbots können – wenn sie gut funktionieren – erstaunlich natürliche Interaktionen erzeugen, ohne dass jeder Dialog mühsam vorgeskriptet sein muss.
Wenn Spieler*innen aber mit Solid-Snake-Methoden die komplette NPC-KI überlisten können, merkt man schnell: Die Technik steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen – und bis zur Übernahme von Skynet haben wir wohl noch ein paar Jahre Zeit – hoffentlich.
Welche verrückte NPC-Aktion habt ihr in Where Winds Meet schon ausgelöst?
