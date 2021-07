Gerücht: Nintendo entwickelt neues Donkey Kong-Spiel für Switch zum 40. Jubiläum

Dieses Jahr rückt Nintendo das 35. Jubiläum der The Legend of Zelda-Reihe ganz besonders in den Vordergrund. Doch auch ein anderes Universum feiert in diesem Jahr sogar einen runden Geburtstag, dem Nintendo bislang etwas weniger Aufmerksamkeit schenkt. Dabei handelt es sich um den altbekannten Primaten Donkey Kong.

Leider hat Nintendo das Jubiläum des Donkey Kong-Franchises etwas außer Acht gelassen. Doch wie mehrere Quellen nun berichten, scheint das japanische Unternehmen aktuell eine Wiederauffrischung des Universums zu planen.

Was wird das neue Donkey Kong-Spiel angeblich?

Laut Nintendo-Insider Zippo und Nintendo Life soll sich ein neues Donkey Kong-Spiel in der Mache befinden. Dabei berufen sich beide auf eine "sehr vertrauenswürdige und verlässliche Quelle".

Die Entwicklung sei bereits vor 3 Jahren begonnen worden. Dabei soll es sich um einen neuen 2D-Platformer handeln, an dem das Entwicklerteam arbeitet, das auch für Super Mario Odyssey verantwortlich war.

Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob sich derzeit ein Donkey Kong-Titel in der Entwicklung befindet. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren.

Damit könnte der neue Titel in die Fußstapfen von Donkey Kong Country: Tropical Freeze für Nintendo Switch treten. Doch dabei soll es nicht bleiben: Neben dem Spiel ist wohl noch eine Art Animation geplant. Doch keine Quelle weiß so recht, ob es sich dabei um einen Film, eine Serie oder nur eine Show handelt.

In welche Richtung das neue Spiel gehen könnte, zeigt der folgende Trailer Donkey Kong Country: Tropical Freeze:

Donkey Kong-Franchise rückt in den Vordergrund

Das Franchise soll ähnlich wie das Mario-Universum zu seinem 35. Geburtstag große Aufmerksamkeit bekommen und multimedial verbreitet werden. Entsprechendes Merchandise und eine Erweiterung für den Themenpark Super Nintendo World sollen ebenso folgen.

Was ist an den Gerüchten dran? Auch Youtuber LonelyGoomba und die Fanseite DK Vine haben unabhängig voneinander gehört, dass ein neues Donkey Kong-Spiel in der Arbeit ist. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass an den Gerüchten etwas dran ist.

Vor allem Insider Zippo hat vor einiger Zeit bereits Metroid Dread und Mario Party Superstars vorausgesagt. Dementsprechend können wir uns fast sicher sein, dass uns ein neues Donkey Kong-Spiel erwartet. Doch bis Nintendo das Spiel nicht offiziell angekündigt hat, sollten wir die Gerüchte trotzdem mit Vorsicht genießen.

Es ist verwunderlich, dass bislang nichts zum 40. Geburtstag von Donkey Kong seitens Nintendo angekündigt wurde. Doch wer weiß, vielleicht wollte Nintendo zunächst dem The Legend of Zelda-Universum genügend Raum für sein eigenes Jubiläum lassen, bevor nun endlich Donkey Kong an die Reihe kommt.

Seid ihr großer Fan des Primaten? Oder würde euch eine Wiederauffrischungs-Kur des Donkey Kong-Franchises kalt lassen?