Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Fan findet Metroid-Easter Egg nach über vier Jahren

Mit Easter Eggs ist es so eine Sache. Einerseits sind die kleinen eingebauten Anspielungen und Gimmicks in Videospielen meist ziemlich cool, wenn man sie gefunden hat, andererseits oft aber eben auch wirklich gut versteckt. Nintendo ist bekannt dafür, besonders gerne Easter Eggs in die hauseigenen Spiele zu bauen, was natürlich bedeutet, dass nicht immer alle sofort entdeckt werden.

Aktuellstes Beispiel: Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Erst kürzlich stieß ein Fan in dem Jump&Run auf ein Easter Egg, das viele möglicherweise beim Spielen komplett übersehen haben dürften und teilte seine Entdeckung auf Twitter.

Found the elusive Metroid cameo in Tropical Freeze! Players have been searching for four years and I got to it first! #Nintendo pic.twitter.com/HKdwz9NlPo