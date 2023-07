Gerücht: Das Red Dead Redemption Remaster erscheint auch für die Switch

Es gibt immer mehr Gerüchte und Spekulationen zum RDR-Remaster, nun auch zu einer Switch-Version.

Die Gerüchte über ein Remaster oder Remake des ersten Red Dead Redemption-Spiels aus dem Jahr 2010 häufen sich in letzter Zeit. Erschienen ist der Titel damals für Xbox360 und PS3, auf die nächste Konsolengeneration ist er nie gewandert. Kein Wunder, dass sich nun, inzwischen bereits zwei Konsolengenerationen später, viele Fans eine Neuaulage wünschen. Nun gibt es allerdings Spekulationen über eine Plattform, die bisher wohl die Wenigsten auf dem Schirm hatten.

Gerüchte zur Neuauflage häufen sich und sie könnte auch auf der Switch landen

Die Spekulationen gehen auf den bekannten Insider und Dataminer Tez2 zurück, der sich viel mit GTA, beziehungsweise Rockstar beschäftigt und in der Vergangenheit schon öfter richtig lag. Auf Twitter hat Tez2 gleich auf zwei Dinge aufmerksam gemacht:

Im Code der Rockstar-Website gebe es Hinweise auf die herbeigesehnte Neauflage, nämlich einen Codename "RDR1RSP", der auf das Remaster verweisen könnte. Außerdem gebe es ein Logo-Update für das Spiel, das allerdings noch nicht öffentlich sichtbar ist. Im Tweet könnt ihr euch aber schon mal selbst ein Bild davon machen:

Hier müsst ihr aber genau hinsehen. Das Logo ist nämlich fast identisch mit dem Original, nur das Trademark hat sich geändert.

Aber damit nicht genug. Das Remaster, falls es sich denn wirklich darum handelt, könnte dann auch auf der Nintendo Switch landen, also der Konsole, mit der vermutlich die Wenigsten rechnen. Der Insider ergänzt im Tweet, das neue Plattform-Buttons auf der Seite zugefügt wurden, die beim Spiel vorher nicht verwendet wurden: PS3, Xbox 360 und Switch.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich bedeutet, das Remaster kommt – und eben auch für die Switch? Ihr solltet Gerüchte, Spekulationen und Funde in Codes immer mit Vorsicht genießen. Solange noch nichts offiziell von Rockstar angekündigt wurde, muss es der Insider nicht richtig liegen.

Da sich die Spekulationen in letzter Zeit häufen, dürfen wir jedoch gespannt sein, ob das Warten bald ein Ende hat und die Ankündigung folgt.

Beim zweiten Red Dead Redemption handelt es sich um ein Prequel. Also erzählt der erste Teil des Western Epos, wie es nach den Geschehnissen von Teil 2 weitergeht. Ihr könnt die beiden Spiele also sehr gut auch in umgekehrter Reihenfolge zocken, um die Story chronologisch zu erleben.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das erste RDR bereits gezockt und hättet ihr Lust, es auf der Switch zu spielen oder schaut ihr doch eher auf PS5 und Xbox Series X?