State of Play im Juni 2025 angekündigt - Schon morgen geht's los und Sony verspricht News zu mehreren kommenden PS5-Games

Sony hat eine neue Ausgabe der State of Play angekündigt!

State of Play am 04. Juni bestätigt: Kurz vor dem Summer Game Fest am 06. Juni 2025 und dem Xbox Games Showcase am 8. Juni 2025 grätscht Sony dazwischen und beglückt uns mit einer frischen Ausgabe der State of Play. Das PlayStation-Event wurde soeben angekündigt und tadaaa: Die Juni 2025-Ausgabe der State of Play findet schon morgen statt. Die Nachteulen unter euch wird's freuen.

Wann findet Sonys State of Play im Juni 2025 statt?

Termin: Mittwoch, der 04. Juni 2025 (morgen)

Mittwoch, der 04. Juni 2025 (morgen) Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2PM PT, 5PM ET, 11PM CEST)

23 Uhr deutscher Zeit (entspricht 2PM PT, 5PM ET, 11PM CEST) Livestream: Gezeigt wird das Event auf den offiziellen PlayStation-Channels auf Twitch und YouTube

GamePro.de wird euch wie immer zeitnah mit allen wichtigen Infos, News und Trailern vom Event versorgen. Also schaut auf jeden Fall vorbei!

Welche Spiele werden auf der State of Play (Juni 2025-Edition) gezeigt?

Bei dieser State of Play-Ausgabe handelt es sich mal wieder um ein allgemeineres PlayStation-Event, es steht also kein bestimmtes Spiel im Fokus. Sony verspricht auf dem offiziellen Instagram-Kanal von PlayStation "Neuigkeiten und Updates zu großen Spielen, die auf PS5 erscheinen".

"Bei der Show zeigen wir eine Auswahl an tollen Spielen von Entwicklungsstudios aus der ganzen Welt", heißt es auf dem PlayStationBlog.

2:57 Mit Ghost of Yotei erwartet uns im Herbst das nächste große PS5-Exclusive.

Autoplay

Womöglich gibt's neues Material zu Ghost of Yotei, dem Ghost of Tsushima-Nachfolger zu sehen, das im Herbst 2025 aufschlägt. Darüber hinaus werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder etliche kleinere Titel gezeigt werden. Und vielleicht hat Sony darüber hinaus noch die ein oder andere Überraschung parat, das ist aber reine Spekulation. Am Ende heißt es: Warten wir's ab!

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die neue Ausgabe der State of Play? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion! Wir freuen uns wie immer sehr auf eure Antworten.