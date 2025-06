Pokémon Karmesin/Purpur wird mit neuem Update auf Switch 2 vorbereitet verspricht dickes Grafik-Upgrade der Technik-Gurke

Karmesin und Purpur erhält nach einem Jahr ein neues Update.

Die beiden Open World-RPGs Pokémon Karmesin und Purpur wurden in der Vergangenheit oft wegen ihrer matschigen Texturen und ruckeligen Performance getadelt. Auf der Nintendo Switch 2 soll die ganze Misere allerdings ein Ende finden (hoffentlich).

Karmesin und Purpur erhalten bekanntlich ein kostenloses Switch 2-Upgrade zum Launch, das die beiden Open World-Abenteuer technisch verbessern soll. Der dazugehörige Patch mit der Versionsnummer 4.0.0. ist jetzt schon verfügbar (via Nintendolife).

Support für Nintendo Switch 2

"Um das Spielen auf der Nintendo Switch 2 noch angenehmer zu machen, haben wir die folgenden Funktionen implementiert":

Die Framerate wurde verbessert, was zu flüssigeren Bewegungen führt.

Eine höhere Auflösung sorgt für eine klarere Optik.

Wie das Spiel auf der Switch 2 laufen und aussehen wird, seht ihr im unten eingebetteten Clip aus der Nintendo Today-App. Der Titel soll in 60 fps laufen und wie das untere Video zeigt, hat sich auch darüber hinaus einiges getan: In der Wildnis tauchen nun deutlich mehr Pokémon gleichzeitig auf. Auch die Texturen haben sich verbessert, was besonders gut am Charaktermodell des Trainers erkennbar ist:

Ihr müsst Update 4.0.0. auch dann herunterladen, wenn ihr Karmesin und Purpur gar nicht auf der Switch 2, sondern weiterhin auf der Switch 1 zocken wollt, um Online-Elemente nutzen zu können.

Außerdem weist uns Nintendo darauf hin, dass die lokale Kommunikation nicht mit vorherigen Versionen kompatibel ist. Es soll sichergestellt werden, dass sowohl ihr als auch eure Mitspieler*innen die gleiche Version heruntergeladen haben.

1:08 Pokémon Karmesin & Purpur - Launch Trailer feiert den Release der neunten Generation

Switch 2-Upgrade gratis: Um von den Switch 2-Verbesserungen zu profitieren, müsst ihr anders als beispielsweise bei Zelda: TotK und BotW kein kostenpflichtiges Upgrade kaufen/herunterladen. Karmesin/Purpur und elf weitere Titel erhalten zum Switch 2-Launch kostenlose Upgrades:

Der Release der Nintendo Switch 2 steht kurz bevor: Diesen Donnerstag, am 05. Juni 2025, ist es soweit. Nintendos neue Konsole ist (UPV) für 469,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus wird ein Mario Kart World-Bundle angeboten, das für 509,99 Euro zu haben ist.

Neben dem neuesten Ableger der beliebten Funracer-Reihe dürfen wir uns zum Launch außerdem über die (kostenpflichtigen) Switch 2-Versionen von Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild freuen. Alle Nintendo Switch 2-Launch-Titel haben wir oben für euch verlinkt.

Werdet ihr Pokémon Karmesin und Purpur auf der Nintendo Switch 2 spielen?