Gerücht: The Witcher 3 soll im September für Nintendo Switch erscheinen

Das wäre ein ziemlicher Hammer: Laut aktuellen Gerüchten soll der Rollenspiel-Kracher The Witcher 3 im September 2019 auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch bekommen.

Im Resetera-Forum beruft man sich auf mehrere chinesische Zulieferer und Händler, die die entsprechende Version des Spiels bereits gelistet hätten. Es handelt sich dabei um die "Game of the Year"-Edition mit den beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood & Wine sowie vielen Zusatzinhalten.

Umsetzung nur mit Abstrichen?

Wie realistisch ist das? Natürlich ist eine Witcher 3-Version für Nintendos Hybrid-Konsole denkbar. Diese könnte könnte aber wohl nur mit erheblichen grafischen Einbußen auf der Konsole laufen, schließlich handelt es sich bei The Witcher 3 immer noch um einen absoluten technischen Vorzeigetitel, der auch schon die PS4 und die Xbox One zu gewissen Teilen ans Limit brachte.

Sollte es wirklich eine Switch-Umsetzung geben, könnten wir uns sehr gut eine Ankündigung auf der E3 vorstellen. Es wäre ein weiterer Hochkaräter, der für die Nintendo-Konsole umgesetzt werden würde.

Hättet ihr Bock auf den Witcher auf der Switch?