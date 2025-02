"Manchmal frage ich mich, ob ich das Spiel wirklich gespielt habe" - Witcher 3-Fan findet nach 9 Jahren genialen Weg, um in versperrtes Haus zu kommen

The Witcher 3 sorgt immer wieder für Überraschungen.

The Witcher 3 gilt auch fast zehn Jahre nach dem Release als eines der besten Rollenspiele überhaupt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Entwickler*innen den Titeln mit mehreren Updates auch technisch frisch gehalten haben.

Abseits davon konnte die Spielwelt des RPGs schon von Anfang an mit einem erstaunlichen Detailreichtum und glaubwürdigen Geschichten überzeugen. So überrascht es auch kaum, dass Fans auch so viele Jahre nach der Veröffentlichung noch über neue Möglichkeiten stolpern.

Willkommen im Haus der Erholung

Ein Beispiel dafür zeigt ein kurzes Video, dass der Kanal Slinger vor einiger Zeit auf YouTube gepostet hat. Der Titel lautet übersetzt etwa "Ich habe neun Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass man das einfach machen kann...".

Hier das Video:

Zu sehen ist das "Haus der Erholung", ein kleines Lager in Velen. Es handelt sich dabei um einen exklusiven Club, in dem nur Offiziere der Zentralarmee von Nilfgaard Zutritt haben.

Wie es im Video auch gezeigt wird, weisen die Wachen Geralt ab, wenn er versucht das Lager zu betreten. Da es in keiner Quest und auch sonst im Spiel keine Rolle spielt, haben viele Fans das Haus der Erholung vermutlich übersehen oder wieder vergessen.

Das ist die Lösung: Es gibt eine an sich ziemlich naheliegende Lösung, um das Lager trotzdem zu betreten. Geralt muss sich nur im nahegelegenen Krähenfels eine nilfgaardische Gewandung besorgen, diese anziehen, und schon bereiten ihm die Wachen keinerlei Probleme mehr.

Im Haus der Erholung gibt es allerdings nicht allzu viel zu entdecken. Ein paar Soldaten vergnügen sich dort und Geralt kann ein paar Truhen plündern, das war's aber auch schon.

In den Kommentaren unter dem Video melden sich viele erstaunte User, die keine Ahnung hatten, dass das funktioniert. Einer schreibt etwa:

"Manchmal frage ich mich, ob ich das Spiel überhaupt gespielt habe"

Andere stimmen ihm zu und geben an, teilweise mehr als 400 Stunden in The Witcher 3 verbracht zu haben und trotzdem immer wieder über neue und bis dahin ungesehene Teile des Spiels zu stolpern. Vermutlich wird es einfach mal wieder Zeit für einen weiteren Durchlauf.

