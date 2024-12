Riesiges Xbox-Event steht angeblich vor der Tür und kündigt wohl Neuauflage eines der besten Rollenspiele aller Zeiten an

Könnte der Januar 2025 bereits das nächste große Gaming-Event bereithalten?

The Game Awards 2024 sind nicht einmal eine Woche her und erste Stimmen äußern sich bereits zum potenziell nächsten großen Event der Gaming-Branche. So sind Gerüchte im Umlauf, laut denen wir schon in wenigen Wochen eine Xbox Developer Direct erwarten dürfen, bei der ein echtes Kracher-Remake angekündigt werden könnte.

Gerücht: Xbox Developer Direct für Januar 2025 geplant

Auf Social Media haben zwei bekannte Insider Hinweise darauf geliefert, dass im Januar 2025 die nächste Xbox Developer Direct anstehen könnte.

So hat unter anderem Jez Corden von Windows Central auf X, ehemals Twitter, bereits vor den Game Awards seine Vermutungen zum Event geäußert. Dazu gehörte die Aussage, dass er für die Award-Show wenige Ankündigungen von Xbox-First-Party-Studios erwarte, weil Xbox im ersten Quartal 2025 ein eigenes Event abhalten wolle. Zumindest was die Menge der Xbox-Titel auf der Verleihung angeht, hatte er schon einmal Recht.

Auf Bluesky äußerte sich Tom Warren von The Verge außerdem zufrieden über den Rhythmus neuer Game Pass-Spiele. Neben Indiana Jones und der Große Kreis, das frisch erschienen ist, fiebert er kommenden 2025er-Titeln wie Avowed, Doom: The Dark Ages, Fable und Outer Worlds 2 entgegen – und erwähnt ganz nebenbei, dass er deshalb ein Xbox-Event im Januar erwartet.

Ein Trailer zu Outer Worlds 2 hat es auch in die Game Awards 2024 geschafft:

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Autoplay

Zwar handelt es sich bei Corden und Warren um meist gut vernetzte Insider, bis auf weiteres sind es aber nur Gerüchte. Trotzdem ist es noch spannend zu erwähnen, dass die Xbox Developer Direct bereits in den Vorjahren 2024 und 2023 jeweils im Januar stattfand – was eher für das Gerücht spricht.

Mögliche Xbox Developer Direct könnte Remake von Oblivion zeigen

Für die kommende Information begeben wir uns noch tiefer in die Gerüchteküche. Denn bei dem mutmaßlichen Event, das vielleicht im Januar stattfindet, könnte endlich das lang erwartete Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion vorgestellt werden.

Der Leaker eXtas1s stellt in einem YouTube-Video die Vermutung an, dass das Remake nicht nur real ist, sondern bereits im kommenden Januar für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 angekündigt wird.

Für dieses Gerücht spricht ein Leak aus dem Jahr 2023, bei dem durch den Gerichtsfall zwischen Microsoft und der Kartellbehörde FTC eine Menge geplante Projekte von Xbox an die Öffentlichkeit gelangt sind. Darunter war auch das besagte Oblivion-Remake, das laut einem Dokument im Jahr 2022 hätte erscheinen sollen – woraus ganz offensichtlich nichts wurde.

So schön das aber auch klingen mag, gilt auch hier: Genießt dieses Gerücht unbedingt mit Vorsicht. Bestätigt ist nämlich noch nichts. Immerhin dauert es nicht mehr lange, bis der Januar anbricht und sich herausstellen wird, was an den Gerüchten dran ist.

Auf welches kommende First-Party-Spiel von Xbox freut ihr euch am meisten?