Komplettes Bethesda-Lineup geleakt: Ihr bekommt wohl diese 11 neuen Xbox-Exclusives

Bethesda gehört jetzt zu Microsoft und im Rahmen der FTC-Verhandlung sind Pläne für Xbox-Exclusives geleakt.

Heute jagt ein Xbox-Leak den nächsten: Nachdem wir schon einige mögliche Informationen über die kommenden Xbox-Konsolen und zur Exklusivität von The Elder Scrolls 6 bekommen haben, folgt jetzt auch noch ein dicker Leak zum kommenden Spiele-Lineup des Publishers Bethesda. Dort befinden sich offenbar mindestens elf kommende Xbox-Exclusives in der Mache.

Diese Spiele bringt Bethesda offenbar demnächst für die Xbox auf den Markt

Riesen-Leak: Im Rahmen der Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft und der Kartellbehörde FTC (wegen der geplanten Activision Blizzard King-Übernahme) sind haufenweise interne Dokumente an die Öffentlichkeit gelangt. Unter anderem auch zu den Bethesda-Plänen der nächsten und vergangenen Jahre.

Diese Spiele sollen wohl kommen:

Fallout 3-Remaster: Der Open World-Klassiker könnte eine Neuauflage spendiert bekommen.

Der Open World-Klassiker könnte eine Neuauflage spendiert bekommen. Elder Scrolls Oblivion-Remaster: Dasselbe gilt für Bethesdas altehrwürdigen Skyrim-Vorgänger.

Dasselbe gilt für Bethesdas altehrwürdigen Skyrim-Vorgänger. Doom Year Zero: Anscheinend arbeitet Bethesda an einem Nachfolger zu Doom Eternal und dieses Sequel soll auch gleich noch mehrere DLCs erhalten.

Anscheinend arbeitet Bethesda an einem Nachfolger zu Doom Eternal und dieses Sequel soll auch gleich noch mehrere DLCs erhalten. Ghostwire Tokyo-Sequel: Ghostwire Tokyo soll wohl einen Nachfolger bekommen.

Ghostwire Tokyo soll wohl einen Nachfolger bekommen. Dishonored 3: Arkane bastelt offenbar schon an einem neuen Teil der beliebten Dishonored-Reihe!

Arkane bastelt offenbar schon an einem neuen Teil der beliebten Dishonored-Reihe! Spiel zu einer lizensierten IP: Das könnte natürlich alles mögliche sein.

Das könnte natürlich alles mögliche sein. Indiana Jones: Beim kommenden Indiana Jones-Spiel könnte es sich um den nächsten großen Bethesda-Titel handeln, der veröffentlicht wird.

Beim kommenden Indiana Jones-Spiel könnte es sich um den nächsten großen Bethesda-Titel handeln, der veröffentlicht wird. The Elder Scrolls 6: Hier noch mit einem möglichen Release-Termin im Jahr 2024, es gibt aber schon einen neueren Leak, in dem von 2026 oder später die Rede ist.

Hier noch mit einem möglichen Release-Termin im Jahr 2024, es gibt aber schon einen neueren Leak, in dem von 2026 oder später die Rede ist. Projekt Kestrel: Was genau sich hinter den Codenamen verbirgt, wissen wir nicht, aber zumindest Project Kestrel soll laut dem Leak auch noch zeitnah eine Erweiterung erhalten.

Was genau sich hinter den Codenamen verbirgt, wissen wir nicht, aber zumindest Project Kestrel soll laut dem Leak auch noch zeitnah eine Erweiterung erhalten. Projekt Platinum?

Projekt Hibiki?

Mobile und Free2Play: Zusätzlich sind auch noch mehrere Spiele für iOS und Android im Leak aufgelistet.

Hier könnt ihr euch das Ganze noch mit mehr Informationen im Überblick ansehen:

Wie alt ist der Leak? Offensichtlich sind die Angaben nicht mehr ganz aktuell. Zumindest steht in diesem Plan noch, dass Starfield im Jahr 2021 erscheinen soll. Was – wie wir wissen – überhaupt nicht geklappt hat, daraus wurde das Jahr 2023. The Elder Scrolls 6 erscheint wohl Xbox-exklusiv und ebenfalls sehr viel später, frühestens 2026.

Dementsprechend dürften sich auch viele andere Daten und Pläne aus dieser Übersicht ordentlich verschoben haben. Es steht natürlich auch nicht fest, ob all diese Titel wirklich erscheinen werden, oder ob nicht zum Beispiel Ghostwire: Tokyo doch keinen Nachfolger erhält. Auch Dishonored 3 könnte nach Arkanes Redfall auf eher wackligen Beinen stehen (auch wenn es sich dabei um unterschiedliche Teams handelt).

Bethesda- und Xbox-Fans dürften sich aber auf jeden Fall die Finger nach einem Fallout 3- und Oblivion-Remaster lecken. Auch ein neues Doom wird von den Spieler*innen der beiden sehr gelungenen Vorgänger höchstwahrscheinlich mit Kusshand in Empfang genommen.

Wir sind außerdem natürlich extrem gespannt, was sich hinter den drei Projekt-Codenamen verbirgt. Dasselbe gilt für das ominöse Lizenz-Spiel, an dem wohl hinter verschlossenen Türen gearbeitet wird – die Möglichkeiten sind schier endlos.

Worauf freut ihr euch davon am meisten? Was vermutet ihr hinter den Codenamen und was für ein Lizenspiel wünscht ihr euch von Bethesda und Microsoft?