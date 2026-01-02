Vor 28 Jahren produzierte ein berühmtes Anime-Studio eine Werbung für ein irisches Bier und es sieht auch heute noch aus wie einer der besten Animes der 90er Jahre

Ghost in the Shell zählt zum absoluten Anime-Kult im Science-Fiction-Genre. Eine irische Brauerei machte sich das zunutze. (© Production I.G.)

1997 war ein ziemlich starkes Jahr für Anime: Berserk, Dragon Ball GT, End of Evangelion, Pokémon oder Prinzessin Mononoke feierten in diesem Jahr allesamt ihr Debüt.



Fans von Ghost in the Shell bekamen ihren Film zwar schon zwei Jahre zuvor, konnten sich aber trotzdem 1997 über ein kurzes Werk in ihrem Universum freuen – aber nicht in der Form, die ihr wahrscheinlich vermutet: Animationsstudio Production I.G. versuchte sich an einem Werbeclip für irisches Bier.

All-Star-Produktion für eine Bierwerbung

Die Marketing-Idee folgte einer simplen Strategie: 1996 erschien Ghost in the Shell als VHS-Kassette in Großbritannien und erreichte dort einen Kultstatus. Das irische Bierbrauunternehmen Murphy's nutzte die Gunst der Stunde und beauftragte die Agentur Nexus Productions, einen entsprechenden Werbespot für ihr Bier zu drehen, um auf den "Hype-Zug" (via Kotaku) aufzuspringen.

Der Werbespot nannte sich "Last Orders" und erzählt die Geschichte einer Cyberpunk-Metropole, in der eine Bande von sechs Samurai gegen die Zeit antreten – mit einem einzigen Ziel: Sie müssen eine Kneipe vor der Schließung erreichen, um sich noch ein Glas Murphy's Irish Stout zu sichern.



Hier könnt ihr euch die Werbung direkt anschauen:

Die Verbindung zu Ghost in the Shell entsteht aber nicht nur durch die Cyberpunk-Ästhetik, sondern auch durch die Namen der Mitwirkenden:

So entstand die Werbung unter der Regie von Hiroyuki Kitakubo, der unter anderem am Film Akira mitarbeitete.

Für das Charakterdesign zeichnete sich indes Kazuchika Kise verantwortlich - also derselbe Designer wie hinter Ghost in the Shell.

Die Hintergrundkunst stammte hingegen von Hiromasa Ogura (unter anderem der künstlerische Leiter von "Jin-Roh").

Eine verpasste Chance für den besten Namen aller Zeiten

Tatsächlich arbeiteten alle drei zum damaligen Zeitpunkt auch unter dem Dach von Production I.G., also genau dem eingangs erwähnten Animationsstudio hinter Ghost in the Shell. Diesen beruflichen Hintergrund kann man in der einminütigen Werbung auch bestens sehen, schließlich könnte sie auch direkt aus dem Animefilm stammen.

Der einzige Kritikpunkt, den wir haben: Eigentlich hätte die Bierwerbung den Namen "Prost in the Shell" bekommen müssen.

