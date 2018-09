Ghost of Tsushima - Entwickler arbeiten mit echten Samurai zusammen

Die Entwickler von Sucker Punch haben mit Ghost of Tsushima einen vielversprechenden Titel in der Pipeline, der Ende 2017 erstmals gezeigt wurde.

Eine große Bedeutung bei der Entwicklung soll der korrekten Darstellung von historischen Details zukommen. Und dafür haben sich die Entwickler fachkundiges Personal ins Boot geholt: echte Samurai.

Genauer gesagt handelt es sich um Masakumo Kuwami, den zehnten Grandmaster der Tenshinryu Hyohou Martial Arts-Schule sowie den Instructor Ryusetsu Ide, der ebenfalls an dieser Schule unterrichtet.

Tenshinryu Hyohou wurde im 17. Jahrhundert gegründet und lehrt die Schüler unter anderem Kenjutsu, die traditionelle Schwertkampfkunst, sowie den Umgang mit diversen anderen Waffen.

Bilder auf Social Media: Auf dem Twitter-Kanal von Sucker Punch könnt ihr einige Bilder vom Besuch der beiden Samurai im Studio sehen.

It was our honor to be visited by two legit Japanese Samurai last week… @ideryusetsu @kuwamimasakumo #GhostofTsushima pic.twitter.com/Je3Ee4BsSr