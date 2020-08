In Ghost of Tsushima lohnt es sich, einfach mal in Ruhe die wunderschöne Landschaft zu genießen. Dort gibt es so viel zu entdecken, zum Beispiel Vögel, die euch zu NPCs oder geheimen Orten führen oder Füchse, die euch den Weg zu Schreinen zeigen. Ihr könnt auch einfach mal innehalten und Blumenwiesen oder im Wind wehende Bäume genießen.

Es hat aber noch einen anderen Grund, warum ihr einfach mal stehen bleiben und nichts tun solltet. Denn Ghost of Tsushima bietet euch dann ein kleines Details, das einfach nur putzig ist. Wartet ihr lange genug, dann kommt ein kleiner Vogel angeflogen und setzt sich auf die Hand von Samurai Jin.

Ihr müsst nur Geduld haben, dann folgt die Belohnung

Allerdings müsst ihr dafür schon etwas länger ausharren. Mindestens 60 bis 90 Sekunden dauert es, bis der kleine Piepmatz angeflogen kommt und Held Jin als Landeplatz auswählt.

Am besten sucht ihr euch ein schönes Plätzchen in der Welt und schaut euch dort einen der spektakulären Sonnenuntergänge an. Genießt die Aussicht und schon wird der kleine Vogel angeflogen kommen und sich auf eure Hand setzen.

Vögel spielen in Ghost of Tsushima eine generell große Rolle:

Spieler*innen des Action-Adventures Ghost of Tsushima freuen sich sehr über derartige Kleinigkeiten und halten derzeit verstärkt nach so etwas Ausschau. Solche Dinge sind einfach stets etwas Besonderes und es macht Spaß, solche Details zu entdecken, welche die Spielwelt lebendiger wirken lassen.

Ghost of Tsushima zeigt durch solche Features, dass es nicht nur ein Spiel ist, in dem es sich um schnelle Kämpfe dreht. Wer es langsam angehen lässt und die Ruhe genießt, der wird ebenfalls belohnt.

Habt ihr den kleinen Vogel schon einmal gesehen? Was haltet ihr von solchen Details?