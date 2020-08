Ghost of Tsushima: "Echter" Jin Sakai streamt & ist goldig dabei

Als Samurai Jin Sakai kämpfen wir in Ghost of Tsushima gegen die einfallenden Mongolen, um die gleichnamigen japanischen Insel zu retten. Unser Held wird dabei vom Schauspieler Daisuke Tsuji dargestellt und im Englischen vertont. Jetzt spiel sich der reale Jin Sakai selbst auf Twitch und ist ziemlich sympathisch dabei.

Der sympathische "Jin" spielt den kämpfenden Jin

Daisuke Tsuji ist nicht der erste und wird wohl auch nicht der letzte Schauspieler sein, der seine Figur in einem Videospiel öffentlich spielt. Ihm dabei zuzusehen, wie er sich selbst in Ghost of Tsushima lenkt und kommentiert, dürfte für viele Fans aber nicht nur interessant sein. Denn Daisuke Tsuji ist dabei auch noch recht sympathisch. Wie unschwer zu erkennen ist, hat er Spaß am Open World-Spiel, während er es auf seinem Twitch-Kanal DiceK2G streamt.

Kleiner Einblick: Auf YouTube könnt ihr in einem Highlight-Video von DestinyBreaker gut sehen, was wir meinen. Und damit meinen wir nicht nur die Szene, in der er seinen virtuelle Hintern in Ghost of Tsuhima kommentiert (bei Minute 23:10):

Nicht nur Daisuke Tsuji zockt: Auch andere Schauspieler aus Videospielen zocken öffentlich die Spiele, in denen sie auftreten. So könnt ihr Cascina Caradonna, der "echten" Dina aus The Last of Us Part 2, dabei zusehen, wie sie sich gegen Infizierte und andere Gegner in der postapokalyptischen Welt von Naughty Dog schlägt:

Ghost of Tsushima ist der letzte große Exklusiv-Hit für die PS4. Seit dem 17. Juli 2020 ist das hochgelobte Spiel von Entwickler Sucker Punch erhältlich.

Wie findet ihr die Streams von Daisuke Tsuji? Und was haltet ihr davon, wenn Schauspieler die Spiele spielen, in denen sie vorkommen?