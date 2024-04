Rise of the Ronin oder Ghost of Tsushima: Welches ist das bessere Samurai-Spiel?

Ghost of Tsushima oder Rise of the Ronin? Welches ist das bessere Samurai-Spiel?

Rise of the Ronin, das neue Spiel von Nioh-Entwickler Team Ninja hat so viele Gemeinsamkeiten mit Ghost of Tsushima, dass der Vergleich seit dem ersten Trailer immer wieder gezogen wurde. Beide Titel bieten historische Samurai-Action in einer offenen Spielwelt, die mit vielen Nebenaufgaben gefüllt ist, und sind exklusiv für PlayStation-Konsolen erschienen.

Inzwischen hattet ihr einige Zeit, Rise of the Ronin ausgiebig zu zocken und euch eine eigene Meinung zu bilden. Darum wollen wir wissen, welches der beiden Spiele euch besser gefällt. Verratet uns in den Kommentaren auch gerne, warum ihr für eure Antwort gestimmt hat!

Stimmt in unserer Umfrage ab

Falls ihr die vierte Antwortmöglichkeit gewählt habt und es eurer Meinung nach ein Spiel gibt, dass beide Titel in Sachen Samurai-Action in den Schatten stellt, interessiert uns natürlich auch, welcher das ist.

Im Testvideo könnt ihr euch noch mal anhören, wie Rise of the Ronin bei uns abgeschnitten hat:

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Auch falls ihr euch für Antwort eins bis drei entschieden habt, möchten wir natürlich gerne von euch erfahren, was den Ausschlag gegeben hat. Neben den genannten Gemeimsamkeiten unterscheiden sich beide Spiele schließlich auch in vielen Punkten voneinander:

Rise of the Ronin spielt beispielsweise im 19. Jahrhundert und führt uns in drei Städte, nämlich Kyoto, Edo und Yokohama. In Ghost of Tsushima geht es wesentlich weiter in die Vergangenheit zurück und wir bereisen eher ländliche Regionen.

Rise of the Ronin konnte außerdem bei der Action richtig viel Lob einfahren, sowohl was das komplexe Kampfsystem als auch die flüssige Fortbewegung mit Wechsel zwischen Gleiter, Greifhaken und Pferd angeht. Die Grafik des Team Ninja Spiels kam dagegen nicht so gut weg und zieht gerade im Vergleich mit dem älteren Ghost of Tsushima den Kürzeren.

Vielen Dank, dass ihr an unserer Umfrage teilgenommen habt!