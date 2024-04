Rise of the Ronin: Wusstet ihr, dass es versteckte Bosse gibt, die spezielle Rüstung droppen? So findet ihr sie

Wir zeigen euch, wie ihr alle geheimen Bosse in Rise of the Ronin findet.

Das Samurai-Abenteuer Rise of the Ronin steckt voller Aufgaben, Missionen und intensiven Duellen. Die allermeisten Aktivitäten sind dabei auf der Karte markiert. Es gibt aber auch eine Reihe von geheimen Bossgegnern im Spiel, die euch nicht auf der Map angezeigt werden.

Einer davon erinnert frappierend an William, die Hauptfigur aus Nioh, das ebenfalls von Team Ninja entwickelt wurde. Wir zeigen euch, wo ihr alle geheimen Bosse findet. Das lohnt sich einerseits wegen der unterhaltsamen Kämpfe, andererseits bekommt ihr dafür aber auch spezielle Rüstungen und Kampfhaltungen.

Rise of the Ronin: So findet ihr die geheimen Bossgegner

Die geheimen Gegner werden wie gesagt nicht auf der Karte markiert. Ihr könnt sie dennoch vergleichsweise einfach finden, wenn ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Sie alle erwarten euch in teilweise richtig gut versteckten Höhlen.

Den Weg zum jeweiligen Höhleneingang findet ihr, wenn ihr bestimmten Bäumen folgt, die mit einem dicken, weißen Seil verziert sind. Die sind oft schon aus einiger Entfernung zu sehen und führen euch direkt zum Ziel. Hier ein paar Beispiele:

Alle geheimen Bosse in Yokohama

Wir beginnen in der ersten Region aus Rise of the Ronin, Yokohama. Hier haben sich drei geheime Bosse versteckt.

Verwiesener Student

Hier findet ihr den verwiesenen Studenten.

Den Gegner "Verwiesener Student" findet ihr in der Shibo-Region im Norden von Yokohama. Haltet euch westlich und ihr findet einen See. Dort sollte es euch leicht fallen, die drei mit dem Seil verzierten Bäume zu entdecken. Unterhalb des mittleren Baums findet ihr den Höhleneingang.

Im Test-Video fassen wir für euch zusammen, wie uns Rise of the Ronin gefallen hat:

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Kriegerischer Erbe

Springt am besten vom Kloster herunter.

Im Südwesten von Yokohama findet ihr den "Kriegerischen Erben". Dieser versteckt sich in der Maita-Region. Von der Klippe aus solltet ihr die beiden Bäume sehen können. Der Höhleneingang befindet sich beim zweiten Baum und wird von einer Barrikade versperrt. Nutzt euren Greifhaken, um das Fass zu schleudern und den Eingang freizulegen.

Flüchtiger

Der Eingang ist direkt am Strand.

Der dritte geheime Boss in Yokohama ist der "Flüchtige", den ihr in der Hiranuma-Shinden-Region findet. Diese befindet sich direkt unter der Shibo-Region im Norden der Karte. Der markierte Baum ist direkt an der Küste und steht über dem Höhleneingang. Auch hier müsst ihr eine Barrikade mithilfe von roten Fässern zerstören.

Alle geheimen Bosse in Edo

Weiter geht's in der Edo-Region, der zweiten großen Umgebung von Rise of the Ronin. Auch hier verstecken sich drei Bosse, darunter auch William aus Nioh.

Blauäugiger Samurai (William aus Nioh)

William aus Nioh ist am Strand von Edo zu finden.

Wenn ihr das erste Nioh von Team Ninja gespielt habt, dürfte euch der blauäugige Samurai verdächtig bekannt vorkommen. Es handelt sich dabei offensichtlich um eine Hommage an den Hauptcharakter William (auch, wenn dieser wesentlich früher gelebt hat), sogar seine Angriffe sind dieselben.

Der geheime Boss hält sich in einer Höhle in der Shiba-Region im Süden von Edo versteckt. Diese befindet sich am östlichen Rand der Map. Vom Strand aus seht ihr den großen Baum mit dem Seil, die Höhle ist direkt darunter.

Schwertkämpfender Verbrecher

Vom Banner aus solltet ihr keine Probleme haben.

Der nächste geheime Boss ist der "Schwertkämpfende Verbrecher", der in der Senzoku-Region ganz im Norden von Edo auf euch wartet. Geht am besten zum östlichsten Schneidebanner der Region. Dieses befindet sich auf einem Turm, von dem aus ihr die verzierten Bäume in südwestlicher Richtung sehen könnt. Um zum Boss zu kommen, müsst ihr in der Höhle ein Stück tauchen.

Schillernder Teufel

Den schillernden Teufel könnt ihr kaum verfehlen.

Den dritten geheimen Boss von Edo trefft ihr ebenfalls im Norden, in der Kanda-Region. Der Höhleneingang liegt direkt am Fluss, unterhalb des markierten Baums.

Alle geheimen Bosse in Kyoto

Zu guter Letzt sind auch in Kyoto drei geheime Bosse versteckt.

Spiritueller Ninja

Um den Ninja zu erreichen, müsst ihr über einen Zaun klettern.

Um den "spirituellen Ninja" zu finden, müsst ihr euch in die Higashiyama-Region begeben. Diese befindet sich im Südwesten der Kyoto-Map. Ziemlich zentral in der Region steht ein großer Tempel, bei dem ihr auch eine Katze streicheln könnt. Springt über den Zaun neben der Katze, um den Höhleneingang und die verzierten Bäume zu finden.

Unbewaffneter Adept

Für den Adepten müsst ihr tauchen.

Mitten in Kyoto liegt die Karasuma-Region, in der ihr den "unbewaffneten Adepten" findet. Zwei verzierte Bäume stehen direkt links und rechts vom Fluss. Um in die Höhle zu gelangen, müsst ihr ins Wasser springen und durch ein Tor tauchen.

Blutrünstiger Unhold

Auch bei der Suche nach dem blutrünstigen Unhold werden eure Samurai-Stiefel nass.

Zu guter Letzt wartet noch der "blutrünstige Unhold" in der Shirakawa-Region im Nordosten von Kyoto auf euch. Ihr müsst erneut ins Wasserr springen, um den Höhleneingang zu erreichen, aber nicht tauchen.

Seid ihr schon vorher über einen der geheimen Bosse gestolpert? Welchen davon fandet ihr am schwersten zu besiegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!