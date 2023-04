Ghost of Tsushima für 7,99€: Die beste Gelegenheit, den Open-World-Hit nachzuholen

Ghost of Tsushima gibt es jetzt bei MediaMarkt und Saturn zum Schnäppchenpreis.

Ghost of Tsushima könnt ihr jetzt bei MediaMarkt und bei Saturn sehr günstig abstauben: In der PS4-Version kostet der Open-World-Hit nur noch schlappe 7,99€! So günstig war er laut Vergleichsplattformen bislang noch nie zu bekommen. Die beiden Shops verraten bisher nicht, wie lange das Angebot noch gilt. Bei einem so guten Preis könnte es aber recht schnell ausverkauft sein, deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Neben der Standardversion von Ghost of Tsushima könnt ihr übrigens auch den Director’s Cut im Angebot bekommen, und zwar sowohl in der PS4- als auch in der technisch verbesserten PS5-Version. Hier müsst ihr aber etwas tiefer in die Tasche greifen:

Da Ghost of Tsushima erst ab 18 freigegeben ist, kommen zum Verkaufspreis leider noch recht hohe Versandkosten von 4,99€ dazu. Diese könnt ihr allerdings vermeiden, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und es dort selbst abholt.

Was bietet Ghost of Tsushima?

Konzentrierte Open World: In Ghost of Tsushima müsst ihr als letzter überlebender Samurai-Krieger die Insel Tsushima von den mongolischen Invasoren befreien. Die atmosphärische Spielwelt zeichnet sich nicht nur durch wunderschöne Landschaften aus, sondern auch dadurch, dass sie sich aufs Wesentliche konzentriert. Da sie auch ruhige Momente zulässt und wir nicht ständig mit Markierungen und Sammelaufgaben konfrontiert werden, wirkt sie frisch und ungewohnt, obwohl sie mit ihren feindlichen Stützpunkten, die wir einnehmen müssen, gar nicht so viel anders macht als andere Open-World-Spiele.

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Attentäter oder ehrenhafter Krieger? Für Langzeitmotivation sorgt aber vor allem das tolle Gameplay: Ihr könnt still und heimlich vorgehen und euch an eure Feinde heranschleichen oder sie aus der Ferne mit Pfeil und Bogen erledigen. Ihr könnt euch aber auch wie ein ehrenhafter Samurai verhalten und eure Feinde zum offenen Schwertkampf fordern. Um in den spannenden Duellen eine Chance zu haben, müsst ihr lernen, Angriffe geschickt zu kontern oder ihnen auszuweichen. Außerdem gibt es verschiedenen Schwerthaltungen und Spezialfähigkeiten, die für zusätzliche Komplexität sorgen.

