Ghost of Tsushima: Jetzt für PS4 zum Toppreis sichern bei Otto

Bei Otto könnt ihr Ghost of Tsushima in der Standard-Version für PS4 gerade zu einem günstigen Preis bekommen, nämlich für nur 18,78€. So günstig gibt es das PlayStation-exklusive Open-World-Actionspiel laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst, obwohl es aufgrund der Days of Play Sales gerade auch bei MediaMarkt, Saturn und Amazon günstiger zu bekommen ist.

Zwar kommen bei Otto noch Versandkosten von 2,95€ dazu, damit ist der Händler aber ebenfalls günstiger als die Konkurrenz. Da das Spiel erst ab 18 freigegeben ist, müsstet ihr bei Amazon nämlich 5€ und bei MediaMarkt und Saturn 4,99€ für den Versand bezahlen. Deshalb landet ihr dort insgesamt bei 24,99€ bzw. 24,98€, während ihr bei Otto nur 21,73€ zahlt. Günstiger könnt ihr nur dann wegkommen, wenn ihr noch heute am letzten Tag der Days of Play bei MediaMarkt oder Saturn für 19,99€ bestellt und das Spiel dann selbst in einem Markt abholt.

Wie gut ist Ghost of Tsushima?

Open World mit Blick fürs Wesentliche: In Ghost of Tsuhima sollen wir alt setzter überlebender Samurai die Insel Tsushima gegen die mongolischen Invasoren verteidigen. Das Actionspiel war einer der größten Open-World-Hits der PS4-Generation. Dabei macht es auf den ersten Blick gar nicht so viel anders als andere Vertreter des Genres, aber die Welt wirkt atmosphärischer und authentischer. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht so vollgestopft ist mit Icons und Fleißaufgaben wie andere offene Spielwelten, zum anderen daran, dass sie Landschaften mit ihrem wogenden Gras sehr hübsch in Szene gesetzt sind.

Schleichen und Schwertkampf: Vor allem aber überzeugt Ghost of Tsushima spielerisch. Zum einen gibt es gut funktionierende Stealth-Mechaniken. Nicht nur können wir uns an Feinde heranschleichen und sie lautlos um die Ecke bringen, wir können sie auch aus der Ferne mit Pfeil und Bogen erledigen oder ablenken. Das Highlight sind jedoch die spannenden Schwertkämpfe, die durch verschiedene Schwerthaltungen und Spezialfähigkeiten eine Menge Tiefgang bekommen.