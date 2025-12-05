Ghost of Yotei ab jetzt im Amazon-Angebot: So günstig gab es den Open-World-Hit für PS5 bislang noch nirgendwo sonst!

Amazon hat den Preis von Ghost of Yōtei gerade kräftig reduziert.

Erst im Oktober ist er erschienen, jetzt könnt ihr ihn bereits ein gutes Stück günstiger bekommen: Amazon hat gerade den Preis für den Open-World-Hit Ghost of Yōtei deutlich gesenkt. Das exklusive PS5-Spiel gab es laut Vergleichsplattformen bislang noch nirgendwo sonst so günstig. Hier findet ihr das Sonderangebot:

Da Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals macht, kann sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern! Ihr solltet daher besser nicht zu lange warten. Falls ihr noch mehr PS5-Angebote bei Amazon finden wollt, bringt euch dieser Link zur aktuellen Übersicht:

Wunderschöne Rache in japanischer Open World: Das ist Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei ähnelt dem Vorgänger Ghost of Tsushima auf den ersten Blick stark: Ihr bekommt erneut eine wunderschöne, im alten Japan angesiedelte Open World, die mit zauberhaften Naturszenen von bunten Blumenwiesen bis hin zu im Winde wehendem Herbstlaub beeindruckt. Dabei verfolgt auch Ghost of Yōtei wieder den löblichen Ansatz, die Atmosphäre nicht durch überladene UI-Elemente und aufploppende Markierungen für Sammelkram zu zerstören.

Im Vergleich zum Vorgänger sind wir jedoch in einer anderen Region zu einer ganz anderen Zeit und mit einer neuen Protagonistin unterwegs: Diesmal schlüpfen wir im frühen 17. Jahrhundert in die Rolle von Atsu, die in der Ezo-Region (heute Hokkaido) rund um den schneebedeckten Vulkan Yōtei den Mord an ihrer Familie rächen will. Dazu macht sie Jagd auf die Yōtei 6, eine Gruppe abtrünniger Samurai.

Landschaftlich ist auch Ghost of Yotei wieder wunderschön geworden.

Die Story ist solide, letztlich sind es aber die Schönheit der Welt und natürlich das Gameplay, die Ghost of Yotei zu einem fesselnden Abenteuer machen. Ihr bekommt ein großartiges Kampfsystem geboten, dessen Highlight die spannenden Schwertkampfduelle sind, in denen ihr Angriffe parieren und ihnen ausweichen müsst. Verschiedene Kampfhaltungen sowie unterschiedliche Gegnertypen, an die wir unsere Taktik anpassen müssen, sorgen für Komplexität.

Neben dem Schwert gibt es noch weitere historische Nahkampfwaffen wie die Kusarigama, eine Kombination aus Sichel und Metallkette mit einem schweren Gewicht an ihrem Ende. Daneben stehen uns aber auch Pfeil und Bogen, Bomben und im späteren Verlauf sogar verschiedene Feuerwaffen zur Verfügung. Außerdem wird Atsu auf ihrem Weg von einer Wölfin begleitet, der wir mit der Zeit neue Fähigkeiten beibringen können.

Der Bogen ist vor allem dann hilfreich, wenn ihr still und leise vorgehen wollt. Denn natürlich ist Schleichen auch diesmal wieder ein fester Bestandteil des Spiels. Insgesamt hat Ghost of Yōtei damit genügend Gameplay-Vielfalt zu bieten, um für die knapp 50 Stunden Spielzeit zu fesseln. Insbesondere dann, wenn ihr den Vorgänger schon mochtet und schlicht mehr wollt, werdet ihr hier hervorragend bedient. Ihr solltet nur keine allzu großen Innovationen erwarten.