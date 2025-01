Ghost of Yotei: Release, Story, Gameplay und mehr - alle Infos zum Ghost of Tsushima-Nachfolger

Hier ist alles, was wir bereits zu Ghost of Yotei wissen.

Lange wurde über einen Ghost of Tsushima-Nachfolger spekuliert, jetzt hat Entwickler Sucker Punch ihn endlich enthüllt. Allerdings trägt der keine 2 im Namen und legt auch das "Tsushima" ab, stattdessen heißt die Fortsetzung Ghost of Yōtei.

Das ist aber nicht die einzige Änderung, die der zweite Teil mit sich bringt. Alles, was wir bereits über das neue Open-World-Abenteuer wissen, fassen wir euch zusammen. Hier könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen:

Release und Plattformen: Wann erscheint Ghost of Yotei?

Einen konkreten Releasetermin für Ghost of Yotei gibt es noch nicht, Sony hat aber bereits offiziell bestätigt, dass das Spiel 2025 erscheinen wird. Ghost of Tsushima erschien am 17. Juli 2020.

Für welche Plattformen erscheint Ghost of Yotei? Das Spiel wurde bislang ausschließlich für PS5 angekündigt. Einen Release auf PS4 können wir also ausschließen. Es ist aber zumindest wahrscheinlich, dass Ghost of Yotei später auch für PC erscheint, das dürfte allerdings erst mehrere Monate nach dem PS5-Release erfolgen.

Trailer zu Ghost of Yotei

Ghost of Yotei hat bereits einen ersten Trailer spendiert bekommen. Der zeigt auch ein klein wenig Gameplay, hauptsächlich sehen wir aber die Spielwelt und Cutscenes. Von den Kämpfen gab es allerdings noch nichts zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

3:07 Ghost of Yotei - Das Ghost of Tsushima-Sequel wurde auf der State of Play enthüllt

Alles zum Setting von Ghost of Yotei

Ghost of Yotei spielt im Jahr 1603, also rund 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Entsprechend spielen wir diesmal auch nicht mehr Jin Sakai, sondern einen neuen Hauptcharakter namens Atsu, der von Erika Ishii gespielt wird.

Über die neue Protagonistin ist bislang nur bekannt, dass sie sich auf der Jagd befindet. Im Trailer ist sie mehrfach mit einer Liste zu sehen, bei der es sich um Namen handeln könnte – möglicherweise Atsus Ziele.

Auch das Setting ändert sich: Anstelle von Tsushima erkunden wir diesmal die Ländereien rund um den Berg Yōtei-zan, der im heutigen Hokkaido gelegen ist – einer Insel ganz im Norden Japans.

Zur Zeit von Ghost of Yotei stand dieses Areal allerdings nicht unter der Herrschaft Japans, sondern gehörte dem indigenen Volk der Ainu. Entsprechend dürfte uns hier eine andere Kultur erwarten, die beispielsweise nicht von Samurai-Klans geprägt ist.

Daneben führt der Zeitsprung natürlich auch zu einigen technologischen Neuerungen, die sich auch auf das Gameplay auswirken werden.

Gameplay-Neuerungen in Ghost of Yotei

In Ghost of Yotei erwartet uns wieder ein Open World-Abenteuer. Auch der Wind als Wegweiser zum nächsten Ziel feiert eine Rückkehr. Im ersten PlayStation-Blogeintrag zum Spiel hat Sucker Punch aber auch verraten, dass es neue Mechaniken und Waffen geben soll. Welche genau das sind, wissen wir noch nicht im Detail.

In einem Interview des Entwicklerteams mit der New York Times wurde aber enthüllt, dass wir neben Nahkampfwaffen wie dem Katana auch Schusswaffen benutzen können. Im ersten Trailer ist außerdem zu sehen, wie Ainu zwei Waffen gleichzeitig führt, in diesem Fall scheint es sich um ein Katana und ein kürzeres Wakizashi zu handeln.

Ein weiteres Detail, das ebenfalls im Trailer zu entdecken ist: Atsu trägt ein Saiteninstrument bei sich, bei dem es sich um eine Shamisen handeln dürfte. Vermutlich spielen wir im zweiten Teil also nicht mehr die Shakuhachi (Flöte), sondern ein neues Instrument.

Zuletzt taucht im Trailer auch mehrmals ein Wolf auf, der eine Beziehung zu Atsu zu haben scheint. Wie genau die aber aussehen wird und ob wir vielleicht sogar zusammen jagen können, bleibt abzuwarten.

Weitere Ghost of-Teile sind wohl geplant

Ebenfalls im New York Times-Interview wird enthüllt, dass neben Ghost of Yotei wohl bereits weitere Teile zur Ghost of-Reihe geplant sind. Neben dem kommenden Film zu Ghost of Tsushima soll das Franchise demnach auch "weitere Spin-offs beinhalten". Was hier geplant ist und wie weit mögliche weitere Spiele bereits in der Entwicklung fortgeschritten sind, wird natürlich nicht verraten.