Ghost of Yotei bekommt eine eigene State of Play: Im Juli gibt es endlich Gameplay zu sehen

Bald gibt es endlich Gameplay zu sehen!

Auf der gestrigen State of Play wurde unter anderem ein kurzer Trailer zu Ghost of Yotei gezeigt. Darin sehen wir Protagonistin Atsu, die sich auf eine Mission vorbereitet und mit einem geheimnisvollen Wolf spricht. Viel wichtiger ist aber die Ankündigung, die am Ende des Trailers verkündet wird.

State of Play zu Ghost of Yotei im Juli

Bereits im Juli ist die nächste State of Play von Sony geplant. Da sollen wir endlich Gameplay zu Ghost of Yotei zu sehen bekommen. Der genaue Termin ist zwar noch nicht bekannt, allzu lang müssen wir aber sicher nicht mehr warten.

0:57 Ghost of Yotei: Das Samurai-Spiel bekommt im Juli seine ganz eigene Show mit jeder Menge Gameplay

Erst vor wenigen Wochen wurde das Release-Datum per Trailer veröffentlicht und bekannt gegeben, dass das Spiel am 2. Oktober 2025 erscheint. Ab dann können wir uns in den Nachfolger des 2020 erschienenen Ghost of Tsushimas stürzen.

Darin erleben wir aber nicht nur die Geschichte einer völlig neuen Protagonistin, sondern machen auch einen gewaltigen Zeitsprung. Ganze 329 Jahre nach der Invasion der Mongolen begleiten wir Atsu auf ihrer Jagd nach den "Yotei Six", die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind.

Der im Teaser zu sehende Wolf lässt uns derweil spekulieren, ob wir in Ghost of Yotei tierische Begleiter haben können, die uns im Kampf unterstützen. Das wäre neben den Schusswaffen eine zweite große Neuerung im Kampfsystem.

Außerdem spielt das Abenteuer nicht mehr auf der Insel Tsushima, sondern in den Ländereien rund um den Berg Yotei-zan. Der liegt auf der großen Hauptinsel Japans, sehr weit im Norden.

Ghost of Yotei soll übrigens nicht das letzte Spiel der Ghost of-Reihe werden, in einem Interview mit der New York Times hat das Studio bereits bekannt gegeben, dass weitere Ableger geplant sind.

Freut ihr euch schon auf die Gameplay-Präsentation, oder ist Ghost of Yotei ohnehin ein Pflichtkauf für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!