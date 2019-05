Ghost Recon: Breakpoint - Shooter erfordert permanente Internetverbindung

Vor kurzem hat Ubisoft den Shooter Ghost Recon: Breakpoint offiziell enthüllt. Das Spiel ist der Nachfolger zu Ghost Recon: Wildlands, macht allerdings eine Dinge anders. Das gilt auch für die technischen Voraussetzungen, denn im Gegensatz zum Vorgänger werdet ihr eine permanente Internetverbindung brauchen.

Das hat der offizielle Twitter-Account von Breakpoint beantwortet. Ihr könnt die tropische Insel nicht offline erkunden. Ubisoft orientiert sich hier an The Division 2 und Rainbow Six: Siege.

#Breakpoint will require an active internet connection like The Division and Rainbow Six Siege. — Ghost Recon Breakpoint (@GhostRecon) May 10, 2019

Trotzdem wird es möglich sein, Breakpoint komplett alleine zu spielen. Der Koop-Modus ist natürlich weiterhin mit dabei, bleibt aber optional. Als einsamer Soldat werdet ihr stattdessen von Drohnen unterstützt, die euch mit technischen Gadgets zur Seite stehen. Alternativ ist auch ein PvP-Modus wieder mit dabei.

Neue Welt, neue Features. In Ghost Recon: Breakpoint übernehmt ihr die Rolle des selbst erstellten Elite-Soldaten Nomad. Ihr werdet allein hinter feindlichen Linien abgesetzt und müsst euch fortan durch eine gefährliche Open World schlagen. Neben einem neuen Setting wird auch die Geschichte wichtiger sein als in Wildlands und z.B. Dialogoptionen mit Entscheidungen bieten.

Wenn ihr noch vor dem Release des Spiels einen Blick riskieren wollt, könnt ihr euch für die Beta-Phase registrieren. Im Video unter dem Artikel erklärt euch unser Kollege Dimi, wie sich der Wildlands-Nachfolger spielt.

Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 4. Oktober für PS4 und Xbox One.