Ghost Recon: Wildlands - Battle Royale-Modus laut Entwickler unmöglich

Den Entwicklern von Ghost Recon: Wildlands brummt der Kopf: Immer wieder bekommt Ubisoft Anfragen, ob es nicht auch für den Open-World-Taktik-Shooter einen Battle Royale-Modus geben könnte. Und die Forderungen kommen nicht von ungefähr. Nach dem Riesenerfolg von Titeln wie Fortnite oder Playerunknown's Battlegrounds scheint auf einmal jedes Spiel Battle Royale in Betracht zu ziehen.

Aber nicht Ghost Recon Wildlands. Die Entwickler haben auf dem öffentlichen Twitter-Account des Spiels erst einmal jeder Spekulation den Nährboden entzogen. Battle Royale sei mit dem aktuellen Technik und der Spielstruktur von Wildlands einfach nicht vereinbar, so die Entwickler.

We understand the allure of the Battle Royale game mode and while it may seem like a natural direction for Ghost War. However, it would involve changes in the game structure and technical challenges that are simply impossible to undertake right now.