Ghostwire Tokyo - Nächstes PS5-Exclusive wird verschoben

2021, das Jahr der Verschiebungen, wird um einen weiteren Titel ergänzt. Wie Entwickler Tango Gameworks soeben via Twitter bestätigte, erscheint der PS5-exklusive Actiontitel Ghostwire Tokyo nicht mehr wie geplant in diesem Jahr.

Wann ist der neue Release-Termin? Das Spiel soll jetzt Anfang 2022 erscheinen.

Gründe für die Verschiebung von Ghostwire Tokyo

Tango Gameworks gibt im Tweet an, dass man das Spiel zum einen im bestmöglichen Zustand veröffentlichen wolle, zugleich aber auch die Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen schützen möchte. Das vollständige Statement könnt ihr euch hier durchlesen:

Damit reiht sich Ghostwire Tokyo in eine lange Liste an PlayStation-Exklusivspielen ein, die in den vergangenen Monaten verschoben wurden. Darunter Gran Turismo 7, God of War 2, Deathloop, Kena: Bridge of Spirits und viele mehr.

Gründe für die Verschiebungen: Bereits 2020, doch speziell in diesem Jahr machen sich die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Speziell die Arbeit im Home Office führt hier häufig zu Verzögerungen. In vielen Verschiebungs-Statements wird jedoch auch der Gesundheitszustand der Entwickler thematisiert, ein Thema, das durch Crunch immer wieder in der Kritik steht.

Eine vollständige Liste aller Verschiebungen aus dem Jahr 2021 findet ihr in unserem Übersichtsartikel, den wir euch hier verlinkt haben:

Darum geht's im kommenden PS5-Exclusive

Das Spiel stammt von Entwickler-Legende Shinji Mikami, den ihr unter anderem von The Evil Within und als Miterfinder der Resident Evil-Reihe kennt. In Ghostwire: Tokyo, das übrigens kein Horrorspiel werden soll, geht ihr den Ursachen eines mysteriösen Massenverschwindens auf den Grund und stellt euch dafür einer übernatürlichen bösen Macht.

Auf eurer Reise trefft ihr nicht nur böse Geister sondern auch jene, die euch freundlich gesinnt sind. Im Spielverlauf sollt ihr euch schließlich fragen, was überhaupt normal und was paranormal ist.

